Botte tra clan rivali davanti al Maximall Pompeii, 9 arresti

Al centro dell’inchiesta c’è l’episodio avvenuto nei pressi del centro commerciale, dove si sarebbero affrontati due gruppi riconducibili, secondo l’ipotesi investigativa, ad ambienti criminali contrapposti

Sette persone sono state portate in carcere e altre due sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla violenta rissa scoppiata nel maggio 2025 nei pressi del centro commerciale Maximall Pompeii, tra Pompei e Torre Annunziata. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato su disposizione dell’autorità giudiziaria, nell’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.I nove indagati sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, in una vicenda che secondo gli investigatori avrebbe avuto una precisa connotazione criminale. Le contestazioni comprendono rissa, rapina, violenza privata, pubblica intimidazione attraverso l'impiego di armi, oltre alla detenzione e al porto di armi da fuoco. Per tutti i reati viene contestata l’aggravante della finalità mafiosa.Lo scontro tra due gruppiAl centro dell’inchiesta c’è l’episodio avvenuto nei pressi del centro commerciale, dove si sarebbero affrontati due gruppi riconducibili, secondo l’ipotesi investigativa, ad ambienti criminali contrapposti del territorio.Da una parte ci sarebbero soggetti ritenuti vicini al clan Gionta, dall’altra esponenti del cosiddetto “IV Sistema”, gruppo indicato dagli investigatori come attivo nel rione Penniniello.La ricostruzione è stata sviluppata dalla Squadra Mobile di Napoli e dagli investigatori del commissariato di Torre Annunziata, che hanno lavorato per individuare i partecipanti allo scontro e ricostruire i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.Le tensioni dopo la rissaL’episodio non sarebbe rimasto isolato. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, la contrapposizione tra i due gruppi avrebbe prodotto ulteriori conseguenze anche nei mesi successivi.In particolare, gli investigatori contestano alcune estorsioni che sarebbero state realizzate con l’obiettivo di rafforzare il controllo criminale e affermare la propria supremazia sul territorio.Gli arresti rappresentano quindi l’esito di un’indagine che non si è limitata alla ricostruzione della rissa davanti al Maximall, ma ha cercato di delineare anche gli equilibri tra i gruppi e le successive dinamiche di pressione e intimidazione. Le responsabilità degli indagati dovranno comunque essere accertate nelle successive fasi del procedimento.