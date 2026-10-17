Blocco dei camionisti a Nola, gettato latte in strada

I disagi hanno interessato sia l’ingresso sia l’uscita dello svincolo, all’altezza del chilometro 18,9 dell’A30

La protesta contro il caro-carburanti coinvolge le principali arterie stradali della Campania. Dalla mezzanotte gli autotrasportatori sono scesi in strada con i loro mezzi pesanti, dando vita a blocchi e presidi che hanno provocato rallentamenti e lunghe code. Tra i punti più critici c’è il casello di Nola, sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, dove alcuni manifestanti hanno bloccato il transito dei camion e hanno gettato latte sull’asfalto utilizzando le pompe delle autocisterne.La mobilitazione ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione delle auto, con disagi per chi deve raggiungere l’asse mediano e per gli automobilisti diretti verso le principali direttrici regionali. I manifestanti hanno comunque lasciato una corsia libera per consentire il passaggio delle vetture.Casello di Nola, uscita chiusa e code sull’A30La situazione più delicata si è registrata in corrispondenza della stazione autostradale di Nola. Dalle 9.15 circa, l’uscita è stata temporaneamente chiusa in entrambe le provenienze a causa della manifestazione in corso.Per effetto dei rallentamenti si è formata una coda di circa un chilometro nel tratto compreso tra il bivio con l’A16 Napoli-Canosa e Nola, in direzione Caserta. La circolazione è tornata a essere consentita intorno alle 10.40, quando il casello è stato riaperto.Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Durante la chiusura, agli automobilisti è stata indicata come alternativa l’uscita di Tufino.I disagi hanno interessato sia l’ingresso sia l’uscita dello svincolo, all’altezza del chilometro 18,9 dell’A30, con ripercussioni sulla viabilità della zona.Blocchi anche a Caserta Sud, Villa Literno e CaianelloLa protesta non si è limitata a Nola. Altri presidi e blocchi sono stati segnalati al casello di Caserta Sud, a Villa Literno e sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza di Caianello.La mobilitazione si sta estendendo progressivamente, mentre gli autotrasportatori chiedono risposte concrete sull’aumento dei costi del carburante, che incide direttamente sulle spese di gestione delle imprese e sulla sostenibilità economica dei trasporti.Nonostante le difficoltà alla circolazione, i manifestanti hanno mantenuto una corsia aperta per permettere alle automobili di transitare. Restano tuttavia possibili ulteriori rallentamenti nei punti interessati dai presidi, con conseguenze per chi si sposta lungo la rete autostradale campana.La richiesta alla Regione: «Il caro-carburanti mette in difficoltà interi settori»Al centro della protesta c’è la richiesta di un intervento istituzionale per affrontare il rincaro dei carburanti. Gli autotrasportatori chiedono in primo luogo alla Regione Campania di aprire un confronto e individuare possibili soluzioni. Una lettera con la richiesta di un incontro è già stata inviata.Sulla situazione sono intervenuti anche Angelo Lustro, segretario generale della FILT CGIL Campania, e Pierino Ferraiuolo, segretario generale della UILTRASPORTI Campania, richiamando l’attenzione sulle difficoltà economiche che stanno investendo il comparto.«Come avevamo denunciato nella nota inviata al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e al vicepresidente e assessore ai Trasporti, Mario Casillo – hanno commentato – il caro carburanti sta mettendo in difficoltà interi settori dell’economia».I rappresentanti sindacali hanno inoltre avvertito che la protesta degli autotrasportatori potrebbe coinvolgere altre categorie: «Da stamattina iniziano le proteste degli autotrasportatori e non è escluso che altre categorie possano unirsi alla mobilitazione».Una mobilitazione che potrebbe allargarsiLa giornata si apre dunque con forti ripercussioni sulla viabilità e con una vertenza che punta a portare all’attenzione delle istituzioni il peso dei costi energetici sulle attività produttive e sul trasporto delle merci.Gli autotrasportatori chiedono un confronto con la Regione Campania, mentre i blocchi registrati in diversi punti della rete stradale mostrano la portata della mobilitazione. L’eventuale adesione di altre categorie potrebbe ampliare ulteriormente la protesta e rendere necessario monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione sulle principali arterie della regione.