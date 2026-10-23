TENSIONI Blocchi dei tir, la Procura indaga sulla mano della camorra

Nel quadro delineato dalle prime informazioni, la Procura di Napoli avrebbe disposto accertamenti per verificare l’eventuale presenza di condizionamenti della criminalità organizzata

La protesta degli autotrasportatori, nata per contestare il caro carburanti e l’aumento dei costi di gestione, finisce sotto la lente degli investigatori per il possibile rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Al centro degli accertamenti ci sono alcuni episodi riferiti durante i giorni più difficili della mobilitazione: camionisti che raccontano di essere rimasti bloccati per giorni nelle aree di servizio, conducenti che sarebbero stati spinti a rallentare e a mettersi in fila dietro altri mezzi, nonostante fossero ormai vicini alla destinazione, e segnalazioni di pneumatici squarciati per intimidire chi non intendeva aderire al blocco.Si tratta di circostanze che necessitano di riscontri, ma che hanno richiamato l’attenzione degli organi inquirenti. L’interrogativo è se, accanto alle rivendicazioni economiche degli autotrasportatori, possano essersi inseriti soggetti interessati a condizionare la protesta o a sfruttarla per finalità criminali.Le verifiche della Procura e l’ipotesi di un fascicolo dedicatoNel quadro delineato dalle prime informazioni, la Procura di Napoli avrebbe disposto accertamenti per verificare l’eventuale presenza di condizionamenti della criminalità organizzata nella mobilitazione dei camionisti. Non si esclude che gli approfondimenti possano confluire in un fascicolo specifico, destinato a raccogliere testimonianze, segnalazioni e informative delle forze di polizia giudiziaria.Tra gli elementi da chiarire ci sono le presunte intimidazioni ai danni degli autotrasportatori, le modalità con cui sarebbero stati organizzati alcuni blocchi e l’eventuale presenza di soggetti estranei alle rivendicazioni della categoria.L’obiettivo è distinguere le iniziative di protesta legittimamente promosse dai lavoratori da eventuali condotte coercitive o da possibili tentativi di infiltrazione. Al momento, tuttavia, le segnalazioni non costituiscono una prova dell’esistenza di un coordinamento camorristico dietro la mobilitazione.Accertamenti analoghi potrebbero interessare anche altri territori del Mezzogiorno, dalla Puglia alla Calabria, dalla Sicilia alla Basilicata, dove nei giorni della protesta si sono registrati disagi e momenti di tensione lungo gli snodi stradali e autostradali.Piantedosi e Nordio: «Massima attenzione» sulle possibili infiltrazioniIl rischio di infiltrazioni criminali era stato sollevato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che aveva invitato prefetti e questori a mantenere la massima attenzione sulla situazione.Successivamente è intervenuto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo il quale esisterebbe «una forte probabilità che vi sia una strumentalizzazione e una infiltrazione» mafiosa nelle proteste dei camionisti.Parole che hanno alimentato il confronto politico sulla natura della mobilitazione e sulle eventuali responsabilità di chi avrebbe contribuito a mantenere i blocchi, anche attraverso comportamenti intimidatori.Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha richiamato a sua volta le specificità del contesto meridionale, affermando: «Non siamo a Bolzano». Una dichiarazione che si inserisce nel dibattito sulla necessità di considerare il rischio della presenza mafiosa nell’analisi delle proteste nel Sud Italia.Le valutazioni politiche, tuttavia, non sostituiscono gli accertamenti giudiziari: spetterà agli investigatori verificare se gli episodi segnalati siano riconducibili a condotte criminali e se esistano elementi concreti per ipotizzare un coinvolgimento organizzato.Manfredi e Avs: «Non criminalizzare i lavoratori»Di segno diverso la posizione del sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, che invita a distinguere le eventuali condotte illecite dalle ragioni economiche alla base della mobilitazione.Al netto delle verifiche che spettano agli inquirenti, la protesta, secondo questa lettura, è stata animata anche da lavoratori e imprenditori in difficoltà, preoccupati per il costo del carburante e per la sostenibilità delle proprie attività.Una posizione condivisa dai leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno criticato le dichiarazioni di Nordio.«Indecenti le parole di Nordio», hanno affermato, sostenendo di aver incontrato padri e madri di famiglia e lavoratori dei campi intenzionati a far conoscere le difficoltà economiche delle proprie categorie e contrari a essere trattati come criminali.Il confronto resta dunque aperto tra la necessità di tutelare il diritto di protesta e quella di accertare eventuali abusi, senza estendere sospetti indiscriminati all’intera categoria degli autotrasportatori.L’Antimafia segue il caso: da chiarire chi ha alimentato i blocchiSulla vicenda si è accesa anche l’attenzione della Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo. Le verifiche puntano a comprendere se, dietro alcuni episodi registrati durante la mobilitazione, possano esserci interessi diversi da quelli dichiarati dai manifestanti.Un aspetto centrale riguarda l’eventuale convenienza economica derivante dal blocco della distribuzione delle merci e dei carburanti. Tra gli interrogativi da approfondire c’è anche quello relativo a possibili tentativi di sfruttare le difficoltà negli approvvigionamenti per alimentare rincari o speculazioni.Al momento, non è possibile affermare che la criminalità organizzata abbia diretto la protesta o ne abbia determinato gli sviluppi. Saranno le testimonianze, le eventuali denunce, le informative delle forze dell’ordine e gli altri elementi raccolti a stabilire se esistano collegamenti tra singoli episodi e ambienti criminali.La priorità investigativa è fare chiarezza su quanto accaduto nei giorni di maggiore tensione: individuare eventuali responsabili delle intimidazioni, ricostruire le modalità dei blocchi e verificare se qualcuno abbia avuto interesse a paralizzare la circolazione delle merci. Senza confondere le legittime rivendicazioni dei lavoratori con le condotte che, qualora accertate, potrebbero assumere rilevanza penale.