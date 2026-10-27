FURTI Blitz nel Vesuviano, recuperati 6 scooter rubati

I mezzi recuperati saranno sottoposti alle verifiche necessarie per risalire ai legittimi proprietari e ricostruire le circostanze dei furti

Sei scooter rubati sono stati recuperati nella notte dai carabinieri di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I ciclomotori erano nascosti all’interno di un capanno rurale situato in un’area dismessa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la provenienza dei mezzi e individuare eventuali responsabili.Il ritrovamento durante i controlli sul territorioL’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai furti di veicoli condotta dai militari dell’Arma sul territorio stabiese. Il ritrovamento dei sei scooter in un luogo appartato potrebbe rappresentare un elemento utile per le indagini, che dovranno chiarire quando e dove siano stati rubati i ciclomotori e per quale ragione fossero stati concentrati nel capanno.I mezzi recuperati saranno sottoposti alle verifiche necessarie per risalire ai legittimi proprietari e ricostruire le circostanze dei furti.L’attenzione sul fenomeno dei “cavalli di ritorno”Il recupero richiama anche l’attenzione sul fenomeno dei cosiddetti “cavalli di ritorno”, una pratica criminale legata ai furti di veicoli. In questi casi, dopo la sottrazione del mezzo, il proprietario viene contattato da soggetti che chiedono denaro in cambio della restituzione, trasformando il furto in una possibile occasione di estorsione.Si tratta di un meccanismo che può colpire chi, pur di riottenere il proprio scooter o la propria automobile, è disposto a pagare una somma per evitare di perdere definitivamente il veicolo.Al momento, tuttavia, non ci sono elementi sufficienti per affermare che il ritrovamento avvenuto a Castellammare di Stabia sia collegato a un tentativo di “cavallo di ritorno”. L’eventuale presenza di un simile sistema dovrà essere verificata dagli investigatori.Accertamenti in corsoLe indagini proseguono per identificare i proprietari dei sei scooter, stabilire la provenienza dei mezzi e ricostruire le modalità con cui sono stati rubati e successivamente nascosti nell’area dismessa.Gli approfondimenti serviranno inoltre a verificare eventuali collegamenti tra i diversi furti e ad accertare possibili responsabilità. Il ritrovamento costituisce un primo risultato nell’attività di recupero dei veicoli, mentre resta da chiarire il contesto nel quale i ciclomotori erano stati occultati.