IL DRAMMA Bimba di tre anni senza vita, arrestata la mamma

Gli accertamenti sono ancora in corso e, al momento, la dinamica dei fatti non è stata chiarita ufficialmente

Tragedia a Tortona, in provincia di Alessandria, dove una bambina di poco più di tre anni è stata trovata morta in un alloggio di social housing in via Baluardo, nei pressi della chiesa di Santa Maria Canale. Per la morte della piccola è stata arrestata la madre, che si trovava nell’abitazione al momento del ritrovamento. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e accertare le responsabilità.A intervenire sono stati i carabinieri, che hanno trovato la bambina senza vita nell’alloggio gestito dalla cooperativa Agape. Secondo quanto riferito dagli investigatori, con la piccola era presente soltanto la madre, che è stata immediatamente ascoltata dal magistrato di turno e successivamente arrestata.Gli accertamenti sono ancora in corso e, al momento, la dinamica dei fatti non è stata chiarita ufficialmente.Le indagini sulla dinamica della tragediaI carabinieri stanno lavorando per ricostruire le circostanze della morte della bambina e verificare quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Saranno gli esiti degli accertamenti investigativi a consentire di definire con maggiore precisione il quadro della vicenda.La notizia ha scosso la comunità locale, colpita da una tragedia che coinvolge una bambina in tenerissima età.La situazione familiare al vaglio degli investigatoriSecondo una prima ricostruzione, la donna aveva l’affidamento esclusivo della figlia. Nell’ultima udienza in tribunale, tuttavia, sarebbe arrivato il via libera a un percorso di riavvicinamento della bambina al padre, che, stando alle informazioni disponibili, avrebbe avuto comportamenti violenti nei confronti dell’ex compagna.Questa decisione giudiziaria viene indicata come un possibile elemento di contesto per comprendere la situazione vissuta dalla donna nei giorni precedenti alla tragedia. Non è però ancora possibile stabilire se e in quale misura abbia avuto un ruolo nei fatti.Gli inquirenti dovranno verificare ogni circostanza, ricostruire gli eventi e accertare le eventuali responsabilità sulla base degli elementi raccolti.Le indagini proseguono per fare piena luce sulla morte della piccola. Nel rispetto della presunzione di innocenza, la posizione della donna dovrà essere valutata nelle sedi competenti sulla base degli esiti dell’inchiesta.