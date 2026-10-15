Auto si ribalta a Torre, tre feriti e uno grave

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti

Momenti di paura nella notte a Torre del Greco, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due automobili in un incrocio cittadino. Erano circa le 1.30 di giovedì 15 ottobre quando, all’intersezione tra corso Avezzana e via Circumvallazione, un Suv e una Peugeot 107 si sono scontrati con una violenza tale da provocare ingenti danni ai veicoli.L’impatto è stato particolarmente violento. Il Suv, dopo la collisione, si è ribaltato, terminando la propria corsa sul marciapiede. Una scena che ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine per prestare assistenza alle persone coinvolte e avviare i primi accertamenti.Anche la Peugeot 107 ha riportato danni evidenti: il parabrezza è andato distrutto e la parte anteriore dell’utilitaria è rimasta pesantemente danneggiata. A bordo della vettura viaggiavano due giovani.Tre persone ferite: grave una donna di 77 anniIl bilancio dell’incidente è di tre persone ferite. Tra loro una donna di 77 anni, che avrebbe riportato lesioni gravi. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto a stabilizzarli prima del trasferimento in ospedale.Una volta completate le operazioni di soccorso, le persone coinvolte sono state accompagnate per le cure necessarie all’Ospedale del Mare di Napoli e all’ospedale Maresca di Torre del Greco.Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro e quale dei due veicoli abbia avuto un ruolo determinante nella collisione. Le condizioni delle automobili dopo l’impatto testimoniano la violenza dello scontro, ma saranno gli accertamenti a consentire di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamicaSul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, che hanno avviato le verifiche per stabilire le cause dello scontro.La ricostruzione è ancora parziale. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono l’eventuale velocità elevata di uno dei veicoli e il mancato rispetto della precedenza da parte di una delle due automobili.Si tratta, al momento, di possibilità che dovranno essere verificate attraverso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sarà necessario chiarire le responsabilità, la condotta dei conducenti e le circostanze che hanno portato al violento impatto all’incrocio tra corso Avezzana e via Circumvallazione.Accertamenti in corso dopo lo schiantoL’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne, quando la velocità e il mancato rispetto delle regole agli incroci possono contribuire a provocare collisioni dalle conseguenze gravi.Per il momento, la priorità resta quella di ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza sulle responsabilità. Le indagini dei Carabinieri proseguono per definire la dinamica dell’incidente che, nella notte a Torre del Greco, ha provocato tre feriti e lasciato entrambe le vetture gravemente danneggiate.