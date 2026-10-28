L'INCIDENTE Auto ribaltata, terza volta in pochi giorni nello stesso punto

Dopo l’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118

Ancora un’auto ribaltata al Corso Vittorio Emanuele di Napoli. L’incidente è avvenuto questa mattina, tra le 8 e le 9, nella curva che precede l’Istituto Serra, attualmente occupato. Si tratta del terzo episodio in meno di dieci giorni nello stesso punto, mentre nell’arco di tre mesi si contano quattro auto finite capovolte lungo il corso. Nel sinistro di oggi è rimasto coinvolto anche uno scooter.L’incidente nella curva prima dell’Istituto SerraLa vettura si è ribaltata su un fianco nella curva che precede l’Istituto Serra, poco dopo la fermata della funicolare di Montesanto, attualmente chiusa per lavori, e prima dell’incrocio con i Quartieri Spagnoli, dove sono in corso altri interventi.Secondo le prime informazioni, alla guida dell’auto ci sarebbe stato un uomo anziano, rimasto ferito nell’incidente.Il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse dopo aver urtato un’automobile parcheggiata con una ruota sporgente sulla carreggiata. L’auto si sarebbe quindi ribaltata, terminando la corsa su un fianco.La dinamica resta comunque da chiarire.Sul posto polizia locale e 118Dopo l’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118, inviata dall’Asl Napoli 1 Centro.I soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.Da verificare anche le eventuali responsabilità e le condizioni degli altri veicoli coinvolti.Una sequenza di incidenti lungo il corsoL’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo il Corso Vittorio Emanuele, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti con auto ribaltate.Un altro sinistro era avvenuto il 10 ottobre, sempre nello stesso punto. Il 18 ottobre un’ulteriore vettura si era capovolta in un’altra zona del corso, nei pressi dell’incrocio con via Tasso.Un precedente incidente con un’auto ribaltata risale invece ad agosto.Il bilancio complessivo, secondo le informazioni disponibili, è di quattro auto ribaltate in tre mesi lungo il corso, tre delle quali in meno di dieci giorni.L’incidente di piazza MazziniNella serata di ieri, inoltre, il comitato di quartiere Miriguarda aveva segnalato un altro incidente all’altezza delle strisce pedonali di piazza Mazzini. Anche in quel caso si erano registrati feriti.La successione degli episodi riaccende le preoccupazioni dei residenti sulla sicurezza della viabilità, soprattutto nei tratti interessati da lavori e modifiche alla circolazione.Le cause dei singoli incidenti dovranno essere accertate, ma resta alta l’attenzione sulle condizioni della strada e sui possibili fattori di rischio per automobilisti, motociclisti e pedoni.