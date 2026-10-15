Auto contro muro: resta incastrato tra le lamiere

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire che cosa abbia determinato la perdita di controllo

Un violento schianto si è verificato alle prime luci dell’alba ad Agropoli, dove un’Audi di grossa cilindrata è finita fuori strada, andando a impattare contro una struttura muraria. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30 all’intersezione tra via Belvedere e via Moio, in un tratto stradale situato nei pressi del cimitero cittadino.L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi danni alla vettura, con la parte anteriore completamente distrutta. A bordo dell’auto si trovava un uomo, che ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso dai sanitari del 118.La perdita di controllo dopo una curvaSecondo le prime ricostruzioni, l’automobile stava percorrendo la strada in uscita da una curva situata poco dopo il cimitero di Agropoli. Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata e schiantandosi contro il muro.La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire che cosa abbia determinato la perdita di controllo e quali fattori possano aver contribuito allo schianto.Il tratto interessato, secondo quanto riferito, era già stato teatro di altri incidenti in passato, un elemento che riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della viabilità nella zona.I soccorsi e il trasferimento al San LucaDopo l’impatto, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato al ferito le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente.Considerati i traumi riportati, l’uomo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ricevere le cure necessarie. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di precisare ulteriormente le sue condizioni cliniche.Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamicaSul luogo dello schianto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire l’accaduto.Gli accertamenti dovranno chiarire la traiettoria seguita dall’Audi prima dell’impatto e le circostanze che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.Rimozione dei rottami e messa in sicurezza della stradaPer consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione sono intervenuti anche i tecnici della ditta Pissta. Le operazioni hanno riguardato la rimozione dei rottami dell’auto e la bonifica della carreggiata.Sull’asfalto erano infatti finiti liquidi e olio fuoriusciti dal veicolo in seguito allo schianto. La pulizia e la messa in sicurezza della strada si sono rese necessarie per ridurre ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.Resta ora da definire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto all’alba, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri.