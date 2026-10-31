BANDITI Assalto armato nel centro commerciale vesuviano: portati via telefoni e tablet

I rapinatori, tutti con il volto coperto, avrebbero agito rapidamente, riuscendo a impossessarsi della merce prima di allontanarsi

Almeno tre uomini incappucciati e armati di pistola hanno fatto irruzione ieri sera nel punto vendita Expert del centro commerciale “Le Pendici”, in via Sacerdote Cozzolino Benedetto, a Ercolano. Minacciati i dipendenti, i rapinatori hanno portato via diversi smartphone Apple e tablet, per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri.Rapina ieri sera all’interno del centro commerciale “Le Pendici” di Ercolano. Nel mirino dei banditi è finito il punto vendita Expert, dove almeno tre uomini incappucciati e armati di pistola hanno fatto irruzione, minacciando i dipendenti e impossessandosi di numerosi dispositivi elettronici.L’episodio si è verificato in via Sacerdote Cozzolino Benedetto. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati nei magazzini del negozio e, sotto la minaccia delle armi, hanno prelevato diversi smartphone della marca Apple e tablet.L’irruzione e la fuga dei rapinatoriI rapinatori, tutti con il volto coperto, avrebbero agito rapidamente, riuscendo a impossessarsi della merce prima di allontanarsi dal centro commerciale.Dopo la fuga dei banditi è scattato l’allarme, con l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco.Sul posto sono arrivati anche i militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata, impegnati nelle attività di indagine.Indagini in corsoGli investigatori stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e risalire all’identità dei responsabili.Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’ammontare della refurtiva né sulla presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.I carabinieri proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e chiarire tutti gli aspetti dell’episodio.