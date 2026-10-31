CASTELLAMMARE Annullato l'arresto della primaria Esposito

I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai difensori della professionista, gli avvocati Alfredo Sorge e Guido Sciacca

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto il ricorso presentato dalla difesa della dottoressa Eutalia Esposito, coinvolta nell’inchiesta sulla morte di un bambino avvenuta nel marzo di due anni fa all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Per la professionista, come per gli altri cinque co-indagati, è stata disposta una misura interdittiva della durata di dodici mesi.Nuovo sviluppo nell’indagine sul decesso di un neonato, morto a seguito di complicazioni post-parto nel marzo di due anni fa presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto l’annullamento dell’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Torre Annunziata nei confronti della dottoressa Eutalia Esposito.I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai difensori della professionista, gli avvocati Alfredo Sorge e Guido Sciacca. Al posto del precedente provvedimento è stata disposta, anche per Esposito, la misura interdittiva della durata di dodici mesi, la stessa applicata agli altri cinque co-indagati nell’ambito della vicenda.La decisione del Tribunale del RiesameIl provvedimento rappresenta un passaggio nell'ambito del procedimento giudiziario relativo alla morte del bambino. La dottoressa Esposito era stata coinvolta nelle indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata per ricostruire quanto accaduto durante e dopo il parto e accertare eventuali responsabilità.Con la decisione del Riesame, l’ordinanza cautelare nei suoi confronti è stata annullata, mentre resta in vigore la misura interdittiva per dodici mesi. Il provvedimento riguarda anche gli altri cinque professionisti co-indagati, per i quali era stata disposta la medesima misura.La soddisfazione dei legaliSoddisfazione è stata espressa dagli avvocati Alfredo Sorge e Guido Sciacca, che hanno assistito la dottoressa Esposito e presentato il ricorso davanti ai giudici del Riesame.«Il risultato raggiunto in primo luogo fa chiarezza e spazza via quelle che erano tutte illazioni prive di fondamento. In secondo luogo è il primo passo verso il successivo chiarimento processuale che porterà a verificare la correttezza professionale dell'operato della dottoressa Esposito», hanno dichiarato i due legali.I difensori hanno inoltre ricordato il lungo percorso professionale della loro assistita, sottolineando che per oltre quarant’anni avrebbe prestato servizio «con competenza ed abnegazione a tutela della salute delle donne».L'inchiesta prosegue sul piano giudiziario e dovrà fare piena luce sulle circostanze del decesso e sulle eventuali responsabilità. La posizione degli indagati resta soggetta agli sviluppi del procedimento e alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria.