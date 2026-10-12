Ancora Allerta Meteo, pioverà per altre 24 ore

A preoccupare non sono soltanto i temporali attesi, ma anche le condizioni del terreno, già appesantito dalle piogge degli ultimi giorni

Nuova allerta meteo sulla Campania. La Protezione civile regionale ha annunciato il livello di criticità Giallo per l’intero territorio, a causa di una perturbazione che porterà piogge e temporali a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, e fino alle prime ore di domani, martedì 13 ottobre.L’avviso entrerà in vigore alle 14 e resterà valido fino alle 6 del mattino successivo. Le precipitazioni potrebbero assumere carattere intenso in alcune aree, con fenomeni localmente significativi e possibili ripercussioni sulla sicurezza del territorio.Rischio idrogeologico: possibili allagamenti e franeA preoccupare non sono soltanto i temporali attesi, ma anche le condizioni del terreno, già appesantito dalle piogge degli ultimi giorni. A questo fattore si aggiungono gli effetti degli incendi che hanno interessato il territorio, contribuendo ad aumentare la vulnerabilità di alcune aree.Nel bollettino diffuso dalla sala operativa unificata e trasmesso ai Comuni vengono segnalati diversi possibili fenomeni al suolo: dagli allagamenti alle esondazioni, fino al superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.Le precipitazioni potrebbero inoltre provocare accumuli d’acqua sulle strade, ruscellamenti superficiali e un innalzamento dei livelli dei fiumi e dei torrenti. Tra le criticità indicate figurano anche la caduta di massi e le frane, soprattutto nelle zone dove la stabilità dei terreni risulta compromessa.L’appello ai Comuni: attivare i centri operativiCon la diramazione dell’allerta, la Protezione civile regionale richiama l’attenzione delle amministrazioni locali sulla necessità di predisporre tempestivamente gli interventi previsti dai rispettivi piani di emergenza.Alle autorità competenti viene raccomandato di attivare i Centri operativi comunali (COC), così da coordinare le attività di monitoraggio e gli eventuali interventi necessari in caso di criticità.Le amministrazioni sono inoltre invitate a mettere in campo tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle pianificazioni comunali di Protezione civile, con l’obiettivo di contenere gli effetti delle precipitazioni e tutelare la popolazione.Attenzione per tutta la durata dell’allertaLa fase di attenzione riguarderà l’intera Campania, senza limitarsi a singole aree della regione. Proprio la possibilità di temporali intensi su scala locale rende importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e prestare particolare cautela nei luoghi maggiormente esposti al rischio idrogeologico.Le criticità potrebbero manifestarsi anche in tempi brevi, soprattutto in presenza di terreni già saturi d’acqua o resi più fragili dagli incendi. Per questo, durante il periodo di validità dell’avviso, sarà fondamentale il monitoraggio da parte degli enti locali e delle strutture di protezione civile.L’allerta gialla resterà in vigore dalle 14 di oggi fino alle 6 di domani mattina, salvo eventuali aggiornamenti delle autorità competenti.