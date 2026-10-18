Ambulanze in fila all'ospedale di Nola: attesa di ore

Il problema non riguarderebbe soltanto l’organizzazione interna dell’ospedale, ma potrebbe avere ripercussioni sulla capacità di risposta del servizio di emergenza 118

Ambulanze ferme davanti al Pronto Soccorso, barelle che non vengono restituite e mezzi di emergenza impossibilitati a ripartire. È la situazione segnalata all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove diverse autoambulanze sarebbero bloccate nell’area del presidio sanitario, alcune da quasi 48 ore, in attesa di poter recuperare le attrezzature necessarie per tornare operative. A darne notizia e a pubblicare la foto è Nessuno Tocchi Ippocrate.



Una criticità che riaccende i riflettori sulle difficoltà della sanità territoriale e sulla gestione degli accessi in emergenza. Secondo quanto segnalato, tra i mezzi fermi figurerebbero anche ambulanze medicalizzate, dotate di personale specializzato e apparecchiature indispensabili per affrontare situazioni cliniche complesse.



Il problema non riguarderebbe soltanto l’organizzazione interna dell’ospedale, ma potrebbe avere ripercussioni sulla capacità di risposta del servizio di emergenza 118 nei comuni dell’area nolana e vesuviana.



Il blocco barelle: perché le ambulanze non riescono a ripartire



Il meccanismo è quello del cosiddetto blocco barelle, una criticità che si verifica quando i pazienti arrivati in ospedale con i mezzi di soccorso non possono essere trasferiti rapidamente su letti o barelle della struttura.



In presenza di un Pronto Soccorso sovraffollato e di posti letto insufficienti, le persone possono rimanere sulle barelle delle ambulanze anche dopo l’arrivo in ospedale. I mezzi, privati delle attrezzature necessarie per trasportare altri pazienti, non possono quindi riprendere regolarmente il servizio.



La barella è infatti uno strumento essenziale per ogni intervento: senza di essa, l’ambulanza non può effettuare un nuovo trasporto in condizioni operative adeguate.



Nel caso di Nola, secondo le segnalazioni, l’attesa si sarebbe prolungata per un periodo particolarmente lungo, arrivando in alcuni casi a sfiorare le 48 ore. Un intervallo che rende urgente verificare le condizioni effettive del servizio e le ragioni che impediscono ai mezzi di tornare disponibili.



A rischio la copertura dell’emergenza nel Nolano e nel Vesuviano



La presenza di più ambulanze ferme nello stesso presidio può ridurre il numero di mezzi disponibili per rispondere alle richieste di soccorso sul territorio.



Il problema assume particolare rilevanza quando a rimanere bloccate sono anche unità medicalizzate, che dispongono di personale e dotazioni specifiche per intervenire nelle emergenze più delicate.



Ogni mezzo che non può ripartire rappresenta una risorsa sottratta temporaneamente alla rete dei soccorsi. Questo può aumentare la pressione sulle altre unità operative e rendere più complessa la gestione simultanea delle chiamate, soprattutto in caso di incidenti stradali, malori improvvisi o emergenze che richiedono un intervento tempestivo.



L’effettiva entità delle ripercussioni sul servizio dovrà essere verificata sulla base del numero di ambulanze indisponibili, dei tempi di permanenza in ospedale e delle risorse alternative presenti nell’area.



Resta però centrale la necessità di evitare che i mezzi di emergenza rimangano immobilizzati a lungo per la mancata disponibilità delle attrezzature indispensabili al loro funzionamento.



L’appello alla Asl Napoli 3 Sud: «Liberate le ambulanze»



La richiesta rivolta alla direzione generale della Asl Napoli 3 Sud è quella di intervenire con urgenza per affrontare il problema e consentire ai mezzi di tornare in servizio.



Tra le misure indicate figurano la disponibilità di ulteriori barelle presso il presidio di Nola e una riorganizzazione dei flussi di accesso e ricovero, così da permettere il trasferimento dei pazienti dalle barelle delle ambulanze a quelle in dotazione all’ospedale in tempi più rapidi.



L’obiettivo è interrompere un meccanismo che rischia di penalizzare contemporaneamente i pazienti già arrivati al Pronto Soccorso e quelli che potrebbero avere bisogno di un intervento sul territorio.



Il personale sanitario, già impegnato nella gestione delle emergenze, si trova così a fare i conti con una criticità organizzativa che richiede risposte strutturali, oltre alla gestione delle singole situazioni.



Una criticità che richiede risposte immediate



Il caso di Nola riporta al centro il tema del sovraffollamento dei Pronto Soccorso e delle conseguenze che può avere sull’intero sistema dell’emergenza-urgenza. Quando le ambulanze restano in attesa di liberare le barelle, infatti, il problema supera i confini del singolo reparto e coinvolge la capacità di garantire assistenza anche fuori dall’ospedale.



Al momento, sulla base delle segnalazioni disponibili, è necessario chiarire il numero esatto dei mezzi coinvolti, la durata dei blocchi e le misure che l’azienda sanitaria intende adottare per risolvere la situazione.



La priorità resta consentire alle ambulanze di tornare operative e assicurare ai pazienti tempi di assistenza adeguati, sia all’interno del presidio ospedaliero sia sul territorio.



Il messaggio lanciato da chi denuncia l’emergenza è netto: le ambulanze devono tornare in strada, disponibili per chi ha bisogno di soccorso.