Ambulanza rompe una ruota, i residenti la rimettono in moto

Un imprevisto che avrebbe potuto complicare le operazioni di soccorso

Ancora un’auto ribaltata al corso Vittorio Emanuele, a Napoli. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di martedì 20 ottobre, poco dopo le 13, nel tratto situato oltre la fermata della funicolare di Montesanto, attualmente chiusa per lavori, e prima dell’incrocio con i Quartieri Spagnoli, nei pressi dell’istituto Serra.L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo l’importante arteria cittadina: è infatti il secondo incidente con un veicolo ribaltato segnalato sulla stessa strada nel giro di appena tre giorni.La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Non sono stati al momento chiariti i motivi per cui il conducente abbia perso il controllo dell’auto, finita poi capovolta sulla carreggiata.Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118Subito dopo l’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria 118, inviata dall’Asl Napoli 1 Centro.Un uomo rimasto ferito è stato soccorso e successivamente trasportato al pronto soccorso ospedaliero per ricevere le cure necessarie. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni.Durante l’intervento, l’ambulanza avrebbe avuto un inconveniente: una delle ruote sarebbe risultata sgonfia, forse a causa di una foratura. Un imprevisto che avrebbe potuto complicare le operazioni di soccorso.Residenti e commercianti aiutano a riparare la ruotaA risolvere rapidamente la situazione sono stati alcuni residenti e commercianti della zona, che si sono mobilitati per aiutare il personale sanitario a sistemare la ruota del mezzo.Grazie al loro intervento, il problema sarebbe stato risolto in poco tempo, consentendo all’ambulanza di proseguire il servizio e garantire l’assistenza al ferito.La vicenda ha così affiancato alle operazioni di soccorso un gesto concreto di collaborazione da parte della comunità locale.Secondo ribaltamento in tre giorniResta ora da chiarire la dinamica dell’incidente, mentre gli interventi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco hanno permesso di gestire l’emergenza.La ripetizione di episodi analoghi al corso Vittorio Emanuele nell’arco di pochi giorni richiama l’attenzione su un tratto stradale particolarmente importante per la mobilità cittadina. Al momento, tuttavia, non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire se i due incidenti siano collegati o se siano riconducibili a cause comuni.