Altri quattro microchip manomessi dalle carte d'identità

La posizione dell’uomo sarà valutata nell’ambito del procedimento giudiziario, mentre il ritrovamento del documento ha fatto emergere un ulteriore fronte di accertamento

Documenti elettronici sospetti, microchip danneggiati e una carta ritenuta contraffatta: in appena 24 ore i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno individuato quattro persone coinvolte, a vario titolo, in episodi legati alla falsificazione o alla manomissione della Carta d’identità elettronica.Gli interventi hanno interessato diverse zone del territorio, dal quartiere Soccavo a Marano, passando per l’area Mercato e arrivando fino all’isola di Capri. Le verifiche hanno portato a un arresto e a tre denunce, secondo le contestazioni formulate nei singoli casi.A Soccavo un arresto, sequestrati anche una pistola e un documento falsoNel quartiere Soccavo, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo ritenuto coinvolto in un’attività di spaccio. Durante il controllo sarebbe stato trovato in possesso di una pistola e di un documento d’identità contraffatto.La posizione dell’uomo sarà valutata nell’ambito del procedimento giudiziario, mentre il ritrovamento del documento ha fatto emergere un ulteriore fronte di accertamento sulla provenienza e sull’autenticità della carta.Microchip alterati a Marano, nell’area Mercato e a CapriUn secondo episodio è stato registrato a Marano, dove un 22enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti sarebbe stato fermato anche con una CIE priva del microchip.In zona Borgoloreto, invece, un cittadino originario di Bari è stato denunciato dopo aver presentato una carta d’identità elettronica con il microchip danneggiato per formalizzare una denuncia di smarrimento. Per lui l’ipotesi contestata è quella di falsità materiale.Un altro 22enne è stato infine denunciato a Capri per il medesimo reato. I dettagli dei singoli episodi sono ora al vaglio delle autorità competenti.L’app IDEA per verificare i documentiPer individuare alterazioni e falsificazioni, l’Arma si avvale anche dell’applicazione IDEA, acronimo di Identity Easy Access, sviluppata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per dispositivi Android.Il sistema sfrutta la tecnologia NFC per leggere il microchip della carta dopo la scansione del retro del documento. La verifica consente di controllare l’autenticità della CIE e di confrontare le informazioni registrate con i dati del titolare.Lo strumento affianca così i controlli sul territorio, con l’obiettivo di individuare più rapidamente documenti manomessi o contraffatti e accertare eventuali utilizzi illeciti.