Allarme Listeria, richiamati numerosi lotti di gastronomia Eurospin

un’infezione che può avere conseguenze particolarmente serie per alcune categorie di persone

Nuovo richiamo nel settore alimentare per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, un’infezione che può avere conseguenze particolarmente serie per alcune categorie di persone.La segnalazione riguarda diversi prodotti di gastronomia a base di carne, tra cui tacchino arrosto, arrosto di tacchino ai funghi, vitello tonnato e lonza di maiale. I richiami interessano due marchi: Portami Via Eurospin e A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia.I prodotti sono stati realizzati nello stabilimento dell’azienda A.M.M.53 situato a Spresiano, in provincia di Treviso. L’indicazione fornita dall’azienda è chiara: non consumare gli alimenti appartenenti ai lotti segnalati. Chi li avesse acquistati è invitato a eliminarli oppure a riportarli al punto vendita presso il quale sono stati comprati.I prodotti a marchio Portami Via EurospinPer il marchio Portami Via Eurospin, il richiamo riguarda due preparazioni confezionate in vaschette.Tacchino arrosto al limoneConfezione: 170 grammi.Lotti: L265/26, L266/26, L268/26, L271/26, L272/26, L273/26, L274/26, L275/26, L278/26, L280/26 e L281/26.Scadenze: dal 18 ottobre al 3 novembre 2026.Vitello tonnatoConfezione: 180 grammi.Lotti: L264/26, L265/26, L266/26, L267/26, L268/26, L271/26, L272/26, L273/26, L274/26, L275/26, L278/26, L279/26 e L280/26.Scadenze: dal 17 ottobre al 2 novembre 2026.È importante controllare sia la denominazione del prodotto sia il numero di lotto e la data di scadenza riportati sulla confezione: il richiamo riguarda gli articoli specificamente identificati nella segnalazione.I lotti interessati del marchio A.M.M.53Il provvedimento comprende anche diverse preparazioni vendute con il marchio A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia, in formati destinati alla vendita al dettaglio e alla gastronomia.Tacchino al fornoConfezione: 2 kg.Lotti: L260/26, L264/26, L266/26, L267/26, L272/26, L274/26, L280/26 e L281/26.Scadenze: dal 17 ottobre al 7 novembre 2026.Arrosto di tacchino ai funghiConfezione: 2 kg.Lotti: L260/26, L261/26, L264/26, L266/26, L267/26, L271/26, L272/26, L274/26, L278/26 e L282/26.Scadenze: dal 17 ottobre al 7 novembre 2026.Lonza di maialeConfezione: 1,5 kg.Lotti: L267/26, L268/26, L272/26, L273/26, L274/26, L278/26, L279/26 e L280/26.Scadenze: dal 19 ottobre al 1° novembre 2026.Vitello tonnatoConfezione: 1,5 kg.Lotti: L259/26, L264/26, L272/26 e L273/26.Scadenze: dal 16 ottobre al 7 novembre 2026.Vitello tonnatoConfezione: vaschette da 300 grammi.Lotti: L259/26, L264/26, L267/26, L271/26 e L275/26.Scadenze: dal 16 ottobre al 1° novembre 2026.Listeria, quali precauzioni adottareLa Listeria monocytogenes è un batterio che può contaminare gli alimenti e provocare la listeriosi. L’infezione può manifestarsi con sintomi gastrointestinali o simil-influenzali, ma in alcuni casi può evolvere in forme invasive.Il rischio di complicazioni è maggiore per le donne in gravidanza, gli anziani, i neonati e le persone con difese immunitarie ridotte. Per questo motivo, in presenza di un richiamo alimentare, è fondamentale attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie.Chi ha acquistato uno dei prodotti indicati dovrebbe verificare attentamente il lotto riportato sull’etichetta e non consumare l’alimento se rientra tra quelli richiamati, anche qualora l’aspetto e l’odore sembrino normali. Il prodotto va restituito al punto vendita oppure eliminato, seguendo le indicazioni comunicate dall’azienda.Per ulteriori dettagli e per eventuali aggiornamenti è possibile consultare la sezione dedicata ai richiami alimentari sul sito ufficiale del Ministero della Salute.