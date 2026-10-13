Al cimitero di San Giovanni a Teduccio la camera mortuaria usata come garage

La segnalazione solleva interrogativi sulle modalità di utilizzo della struttura

Una segnalazione relativa al decoro e al rispetto degli spazi cimiteriali arriva da San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona orientale di Napoli. Al centro della denuncia c’è la camera mortuaria del settore nuovo del cimitero, che, secondo quanto riferito da un cittadino, verrebbe utilizzata come una sorta di garage.La presenza di veicoli in un ambiente destinato a funzioni legate alla gestione dei defunti avrebbe suscitato indignazione in chi sostiene di aver assistito direttamente alla situazione. Il segnalante parla di una circostanza incresciosa e lamenta una mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e dei luoghi destinati alla loro memoria.«Non è la prima volta che succede»Nella comunicazione inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli, il cittadino sottolinea che quanto osservato non sarebbe un caso isolato. La stessa situazione, riferisce, si sarebbe verificata anche in altre occasioni.La segnalazione solleva interrogativi sulle modalità di utilizzo della struttura e sull’eventuale presenza di disposizioni che consentano di adibirla a una funzione diversa da quella prevista. Aspetti che, per essere chiariti, richiedono verifiche da parte degli enti e dei responsabili competenti.Al momento, sulla base della sola testimonianza, non sono disponibili informazioni sulle persone che avrebbero utilizzato il locale, sulle ragioni dell’eventuale impiego come rimessa né su possibili autorizzazioni.L’appello a Francesco Emilio BorrelliIl cittadino ha scelto di rivolgersi a Borrelli riconoscendogli, nel messaggio, un impegno costante nelle battaglie contro l’illegalità. Nella comunicazione esprime il proprio sostegno al parlamentare e gli chiede implicitamente di interessarsi alla vicenda affinché venga fatta chiarezza.La richiesta punta a richiamare l’attenzione su un luogo che, secondo il segnalante, dovrebbe essere gestito con particolare attenzione e nel rispetto della sua destinazione. Il tema riguarda non soltanto l’eventuale correttezza dell’utilizzo della camera mortuaria, ma anche il decoro di una struttura pubblica legata a un momento delicato per le famiglie.La segnalazione attende ora eventuali riscontri e verifiche che possano accertare quanto riferito dal cittadino e chiarire se vi siano state irregolarità nell’utilizzo degli spazi del cimitero di San Giovanni a Teduccio.