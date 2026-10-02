Accoltellato alla pancia, 24enne in fin di vita

Gli investigatori dovranno ricostruire la dinamica e il movente del ferimento e identificare la persona, o le persone, coinvolte nell'aggressione

Notte di paura a Napoli, dove un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato e ha riportato gravi ferite all'addome. Ancora da chiarire il luogo esatto in cui è avvenuta l'aggressione.L'allarme è scattato intorno alle 2, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Cto, dove il giovane era stato accompagnato dopo essere rimasto ferito.Il 24enne presentava ferite da arma da taglio all'addome. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e il ragazzo è considerato in pericolo di vita.Indagini in corsoSono ancora diversi i punti da chiarire sulla vicenda. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono impegnati nella ricostruzione dell'accaduto e stanno cercando di individuare il luogo preciso in cui si è verificata l'aggressione.Gli investigatori dovranno inoltre ricostruire la dinamica e il movente del ferimento e identificare la persona, o le persone, coinvolte nell'aggressione.Un'altra aggressione nei Quartieri SpagnoliL'episodio si inserisce in un quadro di recenti fatti di violenza registrati nel centro di Napoli. Pochi giorni fa, ai Quartieri Spagnoli, un ragazzo di 15 anni era stato accoltellato e trasportato in ospedale.Secondo quanto riferito dalla stessa vittima agli investigatori, il minorenne sarebbe stato avvicinato da due persone a volto coperto che lo avrebbero minacciato con un coltello. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di un tentativo di rapina.Anche su quest'ultimo episodio sono in corso accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire con precisione quanto accaduto.