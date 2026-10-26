VIOLENZA Accoltellato a volto e torace, grave al Cardarelli

i militari sono entrati in uno stabile abbandonato della zona e hanno trovato una pozza di sangue

Un uomo di 56 anni è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato colpito con numerose coltellate al volto e al torace a Sant’Antimo. Per l’aggressione è stato arrestato un 68enne, Antimino D’Isidoro, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali gravissime aggravate. L’uomo si trova ora in carcere.L’episodio si è verificato nella notte. I carabinieri sono intervenuti alla seconda traversa Salvatore Russo, al civico 44, dopo una segnalazione relativa a una persona accoltellata.La scoperta nello stabile abbandonatoQuando i militari sono entrati in uno stabile abbandonato della zona, hanno trovato una pozza di sangue, ma la vittima era già stata soccorsa e trasferita in ospedale.Dai primi accertamenti è emerso che il 56enne era stato raggiunto da diversi fendenti al volto e al torace. Inizialmente trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, è stato successivamente trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è arrivato in condizioni estremamente gravi.Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe riportato uno pneumotorace massivo, una condizione potenzialmente letale che richiede un intervento medico tempestivo. Il soccorso ricevuto in tempo sarebbe stato determinante per evitare conseguenze ancora più gravi.Le indagini e il ritrovamento del coltelloLe indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare il principale sospettato dell’aggressione. Si tratterebbe di Antimino D’Isidoro, classe 1958, che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe colpito il 56enne con un coltello per poi allontanarsi.Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe nascosto l’arma sotto un’automobile parcheggiata lungo corso Michelangelo.I militari hanno avviato le ricerche del 68enne, che nel frattempo sarebbe tornato nello stesso stabile abbandonato in cui è stato trovato il sangue e dove, secondo quanto emerso, dimorava.Una volta rintracciato, l’uomo avrebbe indicato ai carabinieri il luogo in cui aveva nascosto il coltello. L’arma è stata recuperata e sequestrata perché ritenuta verosimilmente quella utilizzata durante l’aggressione.L’arresto per tentato omicidioAl termine degli accertamenti, il 68enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali gravissime aggravate e condotto in carcere.Restano da chiarire le ragioni alla base dell’aggressione e la dinamica precisa dei fatti. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto all’interno dello stabile e verificare tutti gli elementi raccolti.La posizione dell’indagato dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva. Intanto, le condizioni del 56enne restano particolarmente critiche.