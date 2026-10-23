L'APPELLO Accoltellato a scuola, gli studenti vogliono il metal detector

il quattordicenne avrebbe portato in classe un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri, utilizzandolo per colpire il compagno

È stato dimesso dall’ospedale Pineta Grande il quindicenne accoltellato all’addome da un compagno di scuola durante le lezioni di lunedì scorso a Castel Volturno. Le sue condizioni sono giudicate soddisfacenti dai medici, ma per il ragazzo si apre ora una fase di convalescenza, necessaria per recuperare completamente dalle ferite e superare il trauma psicologico dell’aggressione. Intanto, all’istituto alberghiero di Pinetamare prosegue la protesta degli studenti, che chiedono maggiori controlli e l’installazione di metal detector agli ingressi.Il ragazzo dimesso, il compagno resta al centro minorileLa notizia del ritorno a casa del quindicenne rappresenta un primo segnale di sollievo per la famiglia, i compagni di classe e l’intera comunità di Castel Volturno, profondamente scossa dall’accaduto. Il giovane è stato assistito dal personale sanitario del Pineta Grande, dove era stato ricoverato dopo essere stato raggiunto da una coltellata all’addome.La strada verso il pieno recupero, tuttavia, non è ancora conclusa. Oltre alla guarigione fisica, sarà necessario affrontare le conseguenze emotive di un episodio che ha trasformato una normale giornata scolastica in un momento di paura e violenza.Resta delicata anche la posizione del compagno di scuola di appena 14 anni, indicato come autore dell’aggressione. Dal giorno dei fatti, il minore si trova presso il centro per la giustizia minorile dei Colli Aminei, a Napoli. Per lui si prospetta l’ipotesi di un collocamento in una comunità, con il conseguente allontanamento dal contesto familiare.Secondo quanto emerso, il quattordicenne avrebbe portato in classe un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri, utilizzandolo per colpire il compagno. Nel corso degli accertamenti, gli agenti di polizia avrebbero inoltre trovato e sequestrato nello zaino del ragazzo un giravite, elemento che si aggiunge al materiale acquisito nell’ambito delle indagini.La protesta degli studenti: «A scuola dobbiamo sentirci al sicuro»L’aggressione ha innescato una mobilitazione tra gli studenti dell’Isis “Vincenzo Corrado” di Pinetamare. Da martedì, numerosi ragazzi si ritrovano all’esterno dell’edificio scolastico e rifiutano di entrare in aula, denunciando quella che considerano una carenza di sicurezza all’interno dell’istituto.Nella giornata di ieri, una delegazione studentesca ha incontrato la dirigente scolastica Nicoletta Fabozzi e i suoi collaboratori per un confronto sulle misure da adottare. Al colloquio hanno preso parte anche gli investigatori del commissariato di polizia locale.La richiesta avanzata dai rappresentanti è precisa: installare metal detector agli ingressi della scuola, così da impedire l’introduzione di coltelli e altri oggetti potenzialmente pericolosi.«Non intendiamo demonizzare nessuno, compreso lo studente responsabile del gesto», ha spiegato Loris, uno dei rappresentanti degli studenti. «Ma le istituzioni hanno il dovere di garantirci sicurezza e serenità. Tra i banchi dobbiamo sentirci tutelati, non possiamo vivere la quotidianità scolastica con la paura costante che qualcuno introduca o utilizzi un’arma».Metal detector, i ragazzi chiedono tempi rapidiGli studenti sono consapevoli che l’introduzione di dispositivi di controllo comporterebbe procedure amministrative, acquisto delle apparecchiature e formazione del personale incaricato. Tuttavia, ritengono che la gravità dell’accaduto richieda risposte concrete e tempi certi.«Comprendiamo che si tratti di dispositivi invasivi, capaci di restituire un’immagine di militarizzazione in un luogo che dovrebbe essere privo di barriere, ma ribadiamo che la nostra priorità assoluta resta la sicurezza», hanno sottolineato i giovani.La mobilitazione proseguirà anche oggi, con l’intenzione di non riprendere le lezioni. Gli studenti hanno precisato di aver scelto di non occupare l’edificio, anche per rispetto della disponibilità al dialogo mostrata dalla dirigenza scolastica. La protesta, dunque, punta a mantenere alta l’attenzione senza interrompere il confronto con la presidenza.«Ora servono fatti concreti», è il messaggio lanciato dai rappresentanti, che chiedono di valutare anche le esperienze di altri istituti italiani nei quali sistemi analoghi sarebbero già operativi.Nel corso dell’incontro è stato inoltre richiamato il contesto sociale del territorio, segnato, secondo gli studenti, da situazioni di marginalità e difficoltà familiari che possono rendere più complesso seguire il percorso di crescita degli adolescenti. Un quadro che, a loro giudizio, rende ancora più urgente investire nella prevenzione.Le presunte minacce telefoniche dopo l’aggressioneA rendere il clima ancora più teso è la segnalazione di presunte minacce ricevute da diversi studenti negli ultimi due giorni. Secondo quanto riferito durante il confronto con la dirigenza e le forze dell’ordine, alcuni ragazzi sarebbero stati contattati attraverso chiamate e messaggi provenienti da un numero anonimo.Il contenuto degli avvertimenti sarebbe riconducibile a un’unica intimazione: smettere di rilasciare dichiarazioni pubbliche o commenti sull’accoltellamento avvenuto lunedì.Si tratta di circostanze che dovranno essere verificate dagli organi competenti, ma che contribuiscono ad alimentare la preoccupazione tra gli studenti e le famiglie.Mentre il quindicenne ferito affronta il percorso di recupero e proseguono gli accertamenti sul gesto del compagno, all’Isis “Vincenzo Corrado” il confronto si concentra ora sulle misure di prevenzione. Per gli studenti, il ritorno alla normalità passa soprattutto dalla possibilità di frequentare le lezioni senza paura e dalla garanzia che un episodio simile non si ripeta.