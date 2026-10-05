Abbattute 5 villette abusive sul Lungomare

Alla base di questa accelerazione c’è un’attività coordinata tra istituzioni e autorità giudiziarie

Tornano le ruspe sulla costa di Castel Volturno. Domani è previsto l’abbattimento di cinque immobili realizzati abusivamente direttamente sul demanio marittimo, in un tratto di litorale compreso tra le località a nord di Destra Volturno e Bagnara. L’operazione sarà possibile grazie alle risorse economiche stanziate dalla Regione per sostenere gli interventi di demolizione.Non si tratta soltanto della cancellazione di altre strutture abusive dal paesaggio costiero. L’intervento punta infatti a eliminare ostacoli fisici che per anni hanno impedito il libero accesso alla spiaggia e al mare, consentendo di recuperare nuovi passaggi verso il demanio e restituire la costa alla fruizione collettiva.Una costa da riconquistareLe demolizioni lungo il litorale non rappresentano una novità assoluta. La fase di abbattimento degli immobili abusivi è iniziata circa tre anni fa e, da allora, gli interventi sono proseguiti con continuità.Alla base di questa accelerazione c’è un’attività coordinata tra istituzioni e autorità giudiziarie. Un ruolo centrale è stato assunto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli, che ha impresso un nuovo impulso alle operazioni, insieme all’attività sul territorio della Procura di Santa Maria Capua Vetere.Una strategia contro l’illegalità diffusaL’azione non è stata impostata esclusivamente sulla demolizione dei singoli manufatti. L’obiettivo indicato dalle autorità è quello di intervenire in maniera strutturale su un territorio segnato per lungo tempo dalla presenza di costruzioni abusive e da situazioni di illegalità consolidate.La strategia punta quindi a trasformare gli abbattimenti in uno strumento di risanamento complessivo, con ricadute sul piano ambientale e sociale. La rimozione delle costruzioni realizzate senza titolo sul demanio dovrebbe consentire di eliminare progressivamente quelle barriere che hanno alterato il rapporto tra il territorio e il mare.Il rilancio del litoraleIl recupero degli spazi pubblici viene considerato anche una delle condizioni per restituire prospettiva turistica e naturalistica alla fascia costiera di Castel Volturno.Con l’abbattimento dei cinque immobili previsto domani prosegue dunque un percorso avviato negli ultimi anni, nel tentativo di liberare progressivamente il litorale dalle costruzioni abusive e rendere nuovamente accessibili ai cittadini aree che per decenni sono rimaste di fatto sottratte alla libera fruizione.