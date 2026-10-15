Abbandona gattini appena nati, identificato e denunciato

Un gesto che ha fatto scattare gli accertamenti della Polizia Municipale e mobilitato i volontari

Due gattini appena nati, ancora con gli occhi chiusi e incapaci di alimentarsi autonomamente, lasciati in una scatola di cartone davanti alla vetrina di un negozio di articoli per animali. È quanto accaduto nella serata di ieri ad Agropoli, in località Madonna del Carmine, dove un uomo avrebbe abbandonato i due cuccioli prima di risalire in auto e allontanarsi.Un gesto che ha fatto scattare gli accertamenti della Polizia Municipale e mobilitato i volontari dell’associazione “Amici a 4 zampe”, intervenuti per occuparsi dei piccoli. Le condizioni dei due neonati sono delicate: non essendo ancora in grado di nutrirsi da soli, hanno bisogno di cure costanti e, soprattutto, del latte materno per avere maggiori possibilità di sopravvivere.L’abbandono ripreso dalle telecamereA documentare la sequenza sono stati gli impianti di videosorveglianza presenti nell’area. Nelle immagini, già consegnate alla Polizia Municipale, si vedrebbe il conducente fermarsi, scendere dalla vettura, aprire il bagagliaio e prendere una scatola di cartone.L’uomo avrebbe quindi posizionato il contenitore davanti all’ingresso dell’attività commerciale, per poi risalire a bordo del veicolo e lasciare la zona.I filmati rappresentano ora un elemento importante per le indagini. Gli agenti del comando locale stanno esaminando le registrazioni con l’obiettivo di risalire alla targa dell’auto e identificare la persona ripresa mentre lascia i due animali.Una volta ricostruita la dinamica e individuato il presunto responsabile, gli accertamenti potranno proseguire con la segnalazione alla Procura della Repubblica, come previsto dalla procedura indicata per il caso.Due cuccioli fragilissimi: la priorità è salvarliDopo il ritrovamento, i due gattini sono stati messi in salvo e affidati alle cure dei volontari dell’associazione “Amici a 4 zampe”. La situazione rimane però preoccupante, proprio a causa della loro tenerissima età.Con gli occhi ancora chiusi e senza la capacità di alimentarsi autonomamente, i piccoli necessitano di assistenza continua. In questa fase della vita, la presenza della madre è fondamentale per garantire l’allattamento e aumentare le possibilità di superare i primi giorni.Per questo, accanto alla ricerca della persona che avrebbe abbandonato gli animali, è partita una seconda ricerca altrettanto urgente: quella della gatta madre. Rintracciarla potrebbe consentire ai cuccioli di ricevere le cure materne di cui hanno bisogno.L’obiettivo immediato è quindi proteggerli, assicurare loro l’assistenza necessaria e tentare di ricostruire dove si trovi la madre, così da favorire il ricongiungimento.L’appello di “Amici a 4 zampe”: «Rintracciare subito la mamma»Sulla vicenda è intervenuta Ilaria Procida, dell’associazione “Amici a 4 zampe”, che ha chiesto di fare piena luce sull’accaduto e di individuare rapidamente il responsabile.«Abbiamo chiesto che vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari, che il responsabile risponda del gesto compiuto secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, che venga rintracciato con urgenza affinché possa essere recuperata la mamma dei due cuccioli», ha dichiarato Procida.La volontaria ha sottolineato che, al di là degli accertamenti per individuare chi ha lasciato i gattini davanti al negozio, la priorità resta la loro sopravvivenza.«La nostra priorità è garantire a questi piccoli la possibilità di sopravvivere e fare tutto il possibile perché possano ricevere le cure materne di cui hanno disperatamente bisogno», ha aggiunto.L’associazione segue dunque due obiettivi paralleli: collaborare affinché l’episodio venga chiarito e assicurare ai neonati tutte le possibilità di assistenza.Indagini in corso per identificare il responsabileGli accertamenti della Polizia Municipale proseguono attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, che potrebbero permettere di risalire al veicolo utilizzato e all’identità del conducente.L’episodio riporta l’attenzione sul problema dell’abbandono degli animali, soprattutto quando riguarda cuccioli così piccoli da non poter sopravvivere senza un intervento tempestivo. In questo caso, la presenza delle telecamere potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire i fatti e fornire elementi utili alle autorità.Mentre prosegue la ricerca del presunto responsabile, resta però una corsa contro il tempo per i due gattini. La speranza dei volontari è riuscire a rintracciare la madre e consentire ai piccoli di ricevere l’allattamento e le cure necessarie. Per loro, nelle prossime ore, ogni intervento può fare la differenza.