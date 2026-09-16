Vogliono eliminare i negozi di calamite ed i kebabari in Campania

Al centro del provvedimento c’è il tentativo di intervenire sulla trasformazione commerciale di alcune delle zone storiche

Limitare la presenza di alcune attività commerciali nei centri storici della Campania per preservarne identità, tradizioni e caratteristiche. È questo l’obiettivo della proposta di legge regionale intitolata “Misure per la tutela dell’identità dei centri storici e delle tradizioni dell’artigianato e del commercio locale”, presentata dal capo dell’opposizione in Consiglio regionale, Gennaro Sangiuliano (Fratelli d’Italia), insieme ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane e Sebastiano Odierna.Al centro del provvedimento c’è il tentativo di intervenire sulla trasformazione commerciale di alcune delle zone storiche della regione. Il testo, in particolare, dedica gli articoli 4 e 5 alla possibilità di introdurre limitazioni per la vendita di calamite e souvenir privi di determinate indicazioni sulla provenienza e per la vendita da asporto di kebab e prodotti analoghi, nelle aree individuate dai Comuni come meritevoli di particolare tutela.La proposta non prevede però un divieto generalizzato valido indistintamente in tutti i centri storici campani. Il meccanismo passa infatti attraverso le amministrazioni comunali, chiamate a individuare gli ambiti di particolare pregio storico, artistico o turistico nei quali applicare le eventuali restrizioni previste dal provvedimento.La difesa delle attività tradizionaliLa questione viene inserita dai promotori in un quadro più ampio di tutela del patrimonio storico e commerciale della Campania. Secondo Sangiuliano, negli ultimi anni alcune aree storiche avrebbero subito una progressiva trasformazione della propria offerta commerciale, con una presenza crescente di attività considerate estranee alle tradizioni locali.Il consigliere regionale parla di una proliferazione di negozi di souvenir e attività di ristorazione che, a suo giudizio, rischierebbe di modificare l'identità dei centri storici. L'obiettivo dichiarato della proposta è quindi favorire la permanenza e la valorizzazione dell'artigianato e del commercio locale.Il testo parte da un principio più generale: i centri storici non vengono considerati esclusivamente come luoghi caratterizzati dalla presenza di edifici di interesse artistico e monumentale, ma anche come spazi nei quali si conserva la memoria delle comunità e delle loro tradizioni.«L'identità e il patrimonio storico sono anche e soprattutto nei luoghi, nelle città, nei borghi e nei centri storici, negli edifici e nelle piazze», viene sottolineato nella relazione alla proposta. Da qui l'idea che la tutela debba riguardare non soltanto i singoli immobili, ma anche il contesto urbano e commerciale nel quale sono inseriti.Il ruolo dei ComuniUno degli elementi centrali del provvedimento riguarda il ruolo delle amministrazioni comunali. Saranno infatti i Comuni, secondo quanto previsto dalla proposta, a individuare le aree nelle quali adottare specifiche misure di tutela.In questi ambiti potranno essere introdotte limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali, con l'obiettivo di preservare le caratteristiche tradizionali dei luoghi. Il testo richiama anche strumenti già utilizzati nella gestione dei centri storici, come la regolamentazione del decoro urbano e dei cosiddetti piani colore.La proposta si inserisce inoltre in un quadro normativo nazionale che già consente agli enti locali di prevedere, in determinate condizioni, limitazioni alle attività commerciali nelle aree di particolare valore storico, culturale e paesaggistico. Il Codice dei beni culturali, all'articolo 52, disciplina infatti la possibilità per i Comuni di individuare aree pubbliche di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni specifiche l'esercizio del commercio.Kebab e calamite nel mirino della propostaSono soprattutto i riferimenti a kebab e calamite ad aver attirato l'attenzione sul provvedimento. La proposta prende di mira, in particolare, la vendita di souvenir e calamite che non riportino in maniera chiara l'indicazione della provenienza e la vendita da asporto di kebab e prodotti assimilabili nelle aree che i Comuni decideranno di sottoporre a tutela.Non si tratta quindi, secondo il meccanismo delineato dal testo, di un divieto automatico per queste attività in tutta la Campania. La scelta sull'applicazione delle limitazioni viene demandata agli enti locali e dovrà riguardare specifiche aree individuate sulla base delle loro caratteristiche storiche, artistiche o turistiche.La proposta arriva in un momento nel quale la tutela delle attività commerciali storiche è già oggetto di interventi a livello nazionale. Il decreto legislativo 219 del 2024 ha infatti previsto misure per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, consentendo inoltre a Regioni, Città metropolitane e Comuni di adottare, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, misure per salvaguardare le caratteristiche commerciali tradizionali dei centri storici.Il confronto sulla libertà d'impresaIl provvedimento apre inevitabilmente anche un confronto sul rapporto tra tutela dell'identità dei centri storici e libertà di iniziativa economica. La stessa normativa nazionale prevede infatti che eventuali limitazioni siano adottate nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e senza discriminazioni tra gli operatori economici.La proposta regionale presentata dal centrodestra punta dunque a rafforzare gli strumenti a disposizione dei Comuni per governare la trasformazione commerciale delle aree storiche, mettendo al centro la conservazione delle attività considerate espressione delle tradizioni locali.Alla presentazione del testo erano presenti anche i consiglieri regionali Roberto Celano, Lea Romano, Susy Panico e Mimì Minella. Ora la proposta dovrà affrontare il successivo iter istituzionale e il confronto nelle sedi consiliari competenti, dove saranno valutati contenuti, applicabilità e compatibilità delle misure previste.