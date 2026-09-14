Usura e intestazione fittizia: confisca da 4,5 milioni

sotto la lente degli investigatori sarebbero finite movimentazioni finanziarie collegate a compravendite immobiliari

Beni per un valore complessivo superiore ai 4,5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di due persone sottoposte a giudizio per una serie di contestazioni, tra cui la tentata estorsione connessa a condotte usurarie e l’intestazione fittizia di beni ritenuti riconducibili proprio ai proventi dell’usura.Il provvedimento riguarda un’attività investigativa sviluppata a Villaricca e ha interessato un patrimonio composto da diverse tipologie di beni. Nel dettaglio, la confisca ha riguardato immobili, beni mobili registrati, disponibilità di denaro contante e quote societarie.L’indagine partita dalle operazioni bancarie sospetteL’attività investigativa, condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, sarebbe partita dall’analisi di alcune segnalazioni relative a operazioni bancarie considerate sospette.In particolare, sotto la lente degli investigatori sarebbero finite movimentazioni finanziarie collegate a compravendite immobiliari. L’analisi dei flussi di denaro e dei rapporti economici avrebbe quindi consentito agli investigatori di sviluppare ulteriori accertamenti e di ricostruire il quadro patrimoniale riconducibile ai due soggetti coinvolti nel procedimento.Gli approfondimenti avrebbero portato, già nella fase iniziale dell’inchiesta, al sequestro dei beni che sono ora diventati oggetto del provvedimento definitivo di confisca.Le contestazioniI due destinatari del provvedimento risultano sottoposti a giudizio, tra l’altro, per ipotesi di tentata estorsione collegata all’usura e per intestazione fittizia di beni. Secondo l’impostazione investigativa, i patrimoni sottoposti a sequestro sarebbero riconducibili a disponibilità derivanti dalle condotte usurarie contestate nell’ambito del procedimento.La ricostruzione patrimoniale ha rappresentato quindi uno degli aspetti centrali dell’attività delle Fiamme Gialle, chiamate a verificare la provenienza delle risorse economiche e la reale titolarità dei beni.Il valore complessivo dei beni interessati dal provvedimento supera i 4,5 milioni di euro, una cifra che comprende immobili, beni mobili registrati, somme di denaro e partecipazioni societarie.La decisione della Corte d’AppelloA disporre il trasferimento definitivo dei beni è stata la Corte d’Appello di Napoli, attraverso il provvedimento di confisca adottato nei confronti dei due soggetti.Con la decisione, il patrimonio precedentemente sottoposto a sequestro nell’ambito dell’attività investigativa passa ora nella disponibilità dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.Si conclude così, sul piano patrimoniale, un percorso iniziato con l’individuazione delle operazioni finanziarie ritenute sospette e proseguito con gli accertamenti sulla provenienza e sulla titolarità dei beni.L’operazione conferma inoltre l’importanza delle verifiche sui movimenti finanziari e sulle operazioni immobiliari nell’ambito delle indagini economico-patrimoniali. L’analisi delle segnalazioni bancarie può infatti consentire di individuare anomalie e ricostruire patrimoni ritenuti riconducibili a condotte illecite, fornendo agli investigatori elementi utili per successivi provvedimenti di sequestro e confisca.