Un 19enne picchia il controllore del bus

La situazione, da una semplice verifica del titolo di viaggio, sarebbe quindi rapidamente degenerata

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un autobus Air in servizio sulla linea 1, in transito lungo viale Mellusi a Benevento. Un addetto alla controlleria è stato aggredito durante un controllo dei titoli di viaggio e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale San Pio. Per fortuna le ferite riportate non sarebbero gravi.L’episodio si è verificato intorno alle 18, quando il mezzo era in servizio e a bordo si trovavano numerosi passeggeri. Secondo la ricostruzione iniziale, il controllore avrebbe avvicinato un giovane passeggero per chiedergli di esibire il biglietto e verificare il possesso di un regolare titolo di viaggio.Il passeggero, un 19enne di nazionalità egiziana in possesso di permesso di soggiorno, avrebbe riferito di aver smarrito il biglietto. A quel punto, stando a quanto ricostruito, gli sarebbe stata prospettata anche la possibilità di acquistare un nuovo ticket direttamente a bordo del bus.Il giovane avrebbe però rifiutato anche questa possibilità. La situazione, da una semplice verifica del titolo di viaggio, sarebbe quindi rapidamente degenerata, fino all’aggressione ai danni dell’operatore.Secondo quanto riferito, il 19enne avrebbe colpito il controllore con diversi pugni al petto. Un’aggressione avvenuta davanti agli altri passeggeri, che avrebbero assistito con preoccupazione a quanto stava accadendo all’interno del mezzo.A quel punto sono intervenuti gli altri due verificatori Air che si trovavano a bordo per il servizio di controllo. Anche un vigilante privato sarebbe intervenuto per contribuire a riportare la situazione sotto controllo e consentire l’arrivo delle forze dell’ordine.L’allarme è stato quindi lanciato e sul posto sono intervenuti gli agenti incaricati degli accertamenti. Il giovane è stato fermato e accompagnato in caserma, mentre per il controllore si è reso necessario il ricorso alle cure mediche.L’operatore Air è stato trasportato presso l’ospedale San Pio di Benevento, dove i sanitari hanno provveduto a medicare le lesioni riportate. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le ferite non sarebbero risultate gravi.Resta ora da ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e valutare la posizione del 19enne alla luce degli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine. Saranno gli elementi raccolti durante l’intervento e le eventuali testimonianze delle persone presenti sul bus a consentire di delineare con maggiore precisione le diverse fasi dell’episodio.L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri presenti sul mezzo, soprattutto per la rapidità con cui la discussione legata al controllo del biglietto sarebbe degenerata in violenza. Un episodio che riporta ancora una volta l’attenzione sulle difficoltà affrontate quotidianamente dagli operatori del trasporto pubblico impegnati nelle attività di verifica a bordo dei mezzi.Gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e definire le eventuali responsabilità.