Un 15enne trovato senza vita, è mistero

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati nell'abitazione, hanno tentato a lungo di rianimarlo

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Aquino. Stefano D.A., appena 15 anni, è morto nel pomeriggio di sabato all'interno della casa di famiglia, in una zona periferica del paese, nei pressi della località Valli.Una notizia che ha rapidamente lasciato spazio a incredulità e dolore tra i residenti, mentre gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte del ragazzo.Quando i soccorritori dell'Ares 118 sono arrivati nell'abitazione, hanno tentato a lungo di rianimare il quindicenne. Le manovre sarebbero proseguite per oltre quaranta minuti, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.Sul posto anche i carabinieriNell'abitazione sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Aquino e i militari della Compagnia di Pontecorvo. Gli investigatori hanno effettuato i primi rilievi e raccolto gli elementi necessari a comprendere la dinamica della tragedia.La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Cassino, che ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.L'iscrizione del procedimento e l'ipotesi investigativa non costituiscono, naturalmente, un accertamento di responsabilità: gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia realmente accaduto.Sequestrato lo smartphone del ragazzoTra i primi provvedimenti disposti dalla magistratura c'è il sequestro del telefono cellulare del quindicenne.Il dispositivo sarà sottoposto ad approfondimenti investigativi. L'analisi delle conversazioni, dei contatti telefonici e dell'attività sui social potrebbe fornire elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e comprendere il suo stato dei rapporti con le persone frequentate.Gli investigatori dovranno verificare anche l'eventuale presenza di messaggi, pressioni o altri elementi che possano avere avuto un ruolo nella vicenda. Si tratta di accertamenti delicati, soprattutto considerando la giovane età della vittima.Attesa per gli accertamenti medico-legaliLa salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove dovranno essere effettuati gli accertamenti medico-legali disposti nell'ambito dell'inchiesta.L'esame autoptico potrà contribuire a chiarire le cause della morte e a fornire ulteriori elementi agli investigatori.Aquino si stringe alla famigliaMentre proseguono le verifiche della Procura e dei carabinieri, ad Aquino prevalgono il dolore e lo sgomento per una vita spezzata a soli 15 anni.La comunità si è stretta intorno ai familiari del ragazzo, ai genitori e alle sorelline, in attesa che gli accertamenti possano fare piena luce sulle circostanze della tragedia.