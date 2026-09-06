Ultimi giorni di grande caldo: poi i temporali

Il passaggio più significativo è atteso nella giornata di mercoledì

L'estate fuori stagione che ha riportato temperature decisamente elevate sull'Italia sembra ormai avere i giorni contati. Dopo un'altra domenica caratterizzata da valori termici superiori alla norma e un avvio di settimana ancora all'insegna del sole e del caldo, lo scenario meteorologico è destinato a cambiare sensibilmente a partire da mercoledì 9 settembre.Il passaggio più significativo è atteso proprio nella giornata di mercoledì, quando una nuova perturbazione dovrebbe raggiungere il Mediterraneo, accompagnata da masse d'aria più fresche e da una maggiore instabilità. L'arrivo del sistema perturbato potrebbe così segnare la conclusione della lunga parentesi dominata dall'alta pressione di origine subtropicale.Fino a martedì, invece, il quadro atmosferico resterà prevalentemente stabile. L'anticiclone continuerà infatti a garantire condizioni soleggiate o comunque poco nuvolose su gran parte del territorio nazionale. Le temperature resteranno quindi elevate per il periodo, con valori massimi che in numerosi centri urbani potranno superare i 33-34 gradi.Il caldo sarà particolarmente intenso in alcune aree del Mezzogiorno. Nel foggiano e nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna potranno essere raggiunti picchi prossimi ai 36 gradi, confermando una situazione ancora pienamente estiva nonostante l'avvicinarsi della metà di settembre.La svolta dovrebbe arrivare nella seconda parte della settimana. Una circolazione depressionaria attualmente posizionata tra le Isole Britanniche e la Scandinavia è infatti prevista in movimento verso sud, fino a raggiungere l'area mediterranea.Il cambiamento della circolazione atmosferica favorirà l'afflusso di correnti più fredde e instabili verso l'Italia. L'aria più fresca si troverà a interagire con il calore accumulato nei bassi strati dell'atmosfera dopo diversi giorni caratterizzati da temperature elevate. Una situazione che potrebbe favorire la formazione di fenomeni temporaleschi e precipitazioni anche localmente intense.Le prime zone interessate dal peggioramento dovrebbero essere quelle settentrionali. Successivamente, il sistema perturbato potrebbe avanzare verso le regioni centrali e, in una fase successiva, coinvolgere anche il Sud Italia.Non si tratterà quindi soltanto di un semplice abbassamento delle temperature, ma di un vero cambio di scenario meteorologico. Dopo una lunga fase asciutta e stabile, l'atmosfera tornerà a essere più dinamica e potranno verificarsi precipitazioni distribuite su una parte consistente della Penisola.Anche i valori termici sono destinati a risentire dell'arrivo delle correnti più fresche. Con il passaggio della perturbazione, le temperature dovrebbero infatti diminuire progressivamente, riportandosi verso livelli più consoni alla prima parte di settembre.Il caldo anomalo, dunque, sembra avviarsi verso la conclusione. Ancora qualche giornata con caratteristiche tipicamente estive, poi l'ingresso di aria più fresca e il ritorno delle piogge potrebbero sancire un deciso cambio di passo, riportando il clima italiano su valori più vicini alle medie stagionali.