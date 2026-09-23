Trovato con due chili di droga nei contenitori delle medicine

Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato anche 9.650 euro in contanti

Un controllo nato da un atteggiamento ritenuto sospetto ha portato i carabinieri a scoprire un quantitativo consistente di droga. A Ischia, i militari della Compagnia locale hanno arrestato un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo aveva lasciato il proprio scooter a poca distanza dai carabinieri. Il suo comportamento avrebbe attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di procedere con un controllo.Durante la perquisizione dello zaino è arrivata la prima scoperta: all’interno di due contenitori di medicinali da banco erano nascosti 18 involucri contenenti cocaina.La perquisizione prosegue in casaA quel punto gli accertamenti sono stati estesi anche all’abitazione del 38enne. Ed è proprio durante la perquisizione domiciliare che i carabinieri avrebbero trovato la maggior parte dello stupefacente.Tra il soggiorno e la camera da letto erano nascosti 18 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa un chilo e 700 grammi. Nell'abitazione sono state inoltre individuate cinque buste sottovuoto contenenti marijuana, per un totale di 740 grammi.A completare il ritrovamento ci sono altri 222 involucri di cocaina, già suddivisi, oltre a materiale che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato destinato al confezionamento delle dosi.Trovati anche quasi 10mila euro in contantiNel corso della perquisizione i militari hanno trovato anche 9.650 euro in contanti.La somma è stata sequestrata perché ritenuta dagli investigatori collegata all'attività di spaccio contestata all'uomo. Complessivamente, tra cocaina, hashish e marijuana, il quantitativo di droga rinvenuto nell'abitazione si aggiunge a quello trovato inizialmente nello zaino.Al termine delle operazioni, il 38enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ischia e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.