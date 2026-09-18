Trasformano le antiche grotte di tufo in cantieri abusivi

La cavità naturale sarebbe stata trasformata in una sorta di autorimessa

Due antiche grotte di tufo trasformate in altrettanti cantieri nautici abusivi, con aree destinate al rimessaggio delle imbarcazioni e vere e proprie officine meccaniche. È quanto scoperto alle prime luci di giovedì 17 settembre dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli durante un'operazione condotta nel quartiere Posillipo.Al termine dei controlli, le due strutture sono state sottoposte a sequestro e otto persone sono state denunciate. L'attività è stata coordinata sul campo dalla comandante Lucia Rea e ha coinvolto ufficiali, sottufficiali e agenti del Gruppo Navale e della Sezione Ambiente della Polizia Metropolitana, con il supporto del Nucleo N.I.S.A.Gli accertamenti, fanno sapere gli investigatori, proseguiranno anche nei prossimi giorni.La prima scoperta nella Grotta di Baia del CenitoIl primo intervento ha interessato la Grotta di Baia del Cenito, dove gli agenti avrebbero individuato un cantiere nautico completamente privo delle autorizzazioni necessarie.La cavità naturale sarebbe stata trasformata in una sorta di autorimessa per imbarcazioni, con un'area destinata al rimessaggio delle barche e un'officina annessa. Le attività sarebbero state organizzate a ridosso della battigia.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Metropolitana, il cantiere sarebbe riconducibile a un pregiudicato attualmente sottoposto agli arresti domiciliari fuori regione. La gestione operativa dell'attività, secondo gli investigatori, sarebbe stata affidata ai figli dell'uomo.Un secondo cantiere a Riva FioritaIl secondo intervento ha portato gli agenti in una cavità tufacea situata nella zona di Riva Fiorita, non distante da Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della Repubblica.Anche in questo caso la grotta sarebbe stata utilizzata per attività legate al settore nautico. All'interno sarebbero state effettuate operazioni di rimessaggio delle imbarcazioni e lavori di officina meccanica, in assenza delle autorizzazioni previste.Complessivamente, nelle due aree sottoposte a sequestro, gli agenti hanno individuato una superficie di circa 5.500 metri quadrati, all'interno della quale sarebbero state presenti circa 200 barche.Il quadro emerso dagli accertamenti ha fatto scattare i provvedimenti di sequestro e le denunce nei confronti delle persone ritenute coinvolte nella gestione delle attività.I controlli si spostano a GiuglianoL'operazione non si è fermata a Posillipo. Terminati gli interventi nelle due grotte, l'attività della Polizia Metropolitana si è spostata a Giugliano in Campania, dove sono stati individuati e sequestrati altri tre cantieri nautici abusivi.Uno dei tre siti, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe collegato alle attività riconducibili al pregiudicato già coinvolto nel sequestro effettuato a Posillipo.L'operazione rientra nell'attività di controllo sul territorio condotta dalla Polizia Metropolitana per individuare strutture e attività prive delle autorizzazioni previste. Gli accertamenti sui cantieri sequestrati e sulle persone denunciate proseguiranno per verificare ulteriormente la posizione dei soggetti coinvolti e la regolarità delle attività svolte nelle aree interessate.Per le persone denunciate, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.