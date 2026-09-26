Tir incastrato nel guardrail sulla Statale in Campania

In breve tempo si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni

Mattinata complicata per gli automobilisti sulla statale delle Puglie, alla frazione Calore di Mirabella Eclano. Un autotreno diretto verso Avellino è rimasto bloccato sul ponte che attraversa il fiume, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione.Il mezzo pesante, per cause ancora da chiarire, è rimasto incastrato contro il guard rail del ponte, attualmente interessato da lavori di manutenzione. Il cantiere ha ridotto la carreggiata a una sola corsia e l'incidente ha ulteriormente aggravato una situazione viaria già delicata.In breve tempo si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, con notevoli rallentamenti per gli automobilisti in transito.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per liberare la carreggiata e rimuovere l'autotreno. La circolazione resta condizionata fino al completamento delle operazioni di recupero del mezzo.