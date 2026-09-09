Tentato omicidio di camorra, arrestaro sicario minorenne

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire diversi passaggi della vicenda grazie soprattutto alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza

È finito in carcere un indagato ritenuto gravemente sospettato di aver preso parte a un tentato omicidio avvenuto lo scorso 6 marzo nel rione Luzzatti, a Napoli. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni.Al giovane vengono contestate accuse particolarmente pesanti: tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, oltre al possesso ingiustificato di armi e munizioni. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, al termine degli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile di Napoli per fare luce sulla sparatoria e individuare il presunto responsabile.Gli investigatori sono riusciti a ricostruire diversi passaggi della vicenda grazie soprattutto alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. Sono stati esaminati sia i filmati provenienti dalle telecamere presenti sul territorio sia quelli acquisiti da sistemi di sicurezza privati. L’analisi delle registrazioni avrebbe consentito agli inquirenti di ricostruire la sequenza degli eventi e di raccogliere elementi ritenuti utili all’identificazione dell’indagato.Il tentato omicidio, secondo la ricostruzione investigativa, non sarebbe stato un episodio casuale. Alla base dell’aggressione ci sarebbe infatti una situazione di conflittualità già esistente tra le persone coinvolte. Un contrasto che, stando agli elementi raccolti, sarebbe diventato particolarmente acceso e sarebbe stato alimentato anche da motivazioni di carattere ritorsivo.Un altro elemento finito sotto la lente degli investigatori riguarda le questioni economiche. Le tensioni tra le parti sarebbero state infatti legate anche a pretese di natura economica, contribuendo, secondo l’ipotesi accusatoria, a far degenerare una situazione di conflitto già preesistente.L’attività della Squadra Mobile ha quindi permesso di concentrare gli accertamenti sulla posizione dell’indagato, fino al provvedimento restrittivo disposto dalla magistratura minorile. L’aggravante del metodo mafioso figura tra le contestazioni formulate nell’ambito del procedimento, insieme alle accuse relative alle armi e al munizionamento.L’arresto rappresenta l’esito della prima fase investigativa, mentre gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta dovranno consentire di approfondire ogni aspetto della vicenda e di verificare, nelle sedi giudiziarie competenti, le responsabilità contestate all’indagato.