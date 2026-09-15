Sui social continua la propaganda per la camorra

Nelle ultime ore è stato segnalato un nuovo profilo social che, secondo quanto denunciato, sarebbe riconducibile all’ambiente di gruppo criminale

Auto di grossa cilindrata, orologi costosi, mazzette di banconote, bottiglie pregiate e riferimenti ai guadagni legati al traffico di droga. È attraverso immagini e video di questo tipo che continuerebbe a riproporsi sui social la narrazione legata agli ambienti del clan Amato-Pagano, una delle principali organizzazioni camorristiche storicamente attive nell’area nord di Napoli e nei comuni dell’hinterland.Nelle ultime ore è stato segnalato un nuovo profilo social che, secondo quanto denunciato, sarebbe riconducibile all’ambiente del gruppo criminale noto anche come quello degli “Scissionisti di Secondigliano” o degli “Spagnoli”. L’account sarebbe stato utilizzato per diffondere contenuti caratterizzati dall’ostentazione del lusso e della ricchezza, con l’intento di costruire una rappresentazione della vita criminale come sinonimo di successo, potere e disponibilità economica.Un fenomeno che da tempo preoccupa investigatori e istituzioni e che non si limita alla semplice pubblicazione di fotografie o video. La rete viene infatti utilizzata come strumento di comunicazione per veicolare simboli, linguaggi e modelli di comportamento capaci, secondo le autorità, di esercitare una particolare attrazione sui più giovani.Il clan Amato-Pagano nasce nel 2004 dalla scissione dal clan Di Lauro. La contrapposizione tra i due gruppi contribuì alla sanguinosa faida di Scampia, che segnò profondamente l’area settentrionale di Napoli. Nel corso degli anni, agli Amato-Pagano è stata attribuita una presenza criminale in diversi comuni dell’area metropolitana, con interessi storicamente legati soprattutto al traffico di stupefacenti.Secondo le ricostruzioni investigative che si sono susseguite nel tempo, il gruppo avrebbe sviluppato collegamenti anche internazionali, con basi logistiche in Spagna, da cui deriva lo storico soprannome di “Spagnoli”. Le attività contestate al sodalizio non si sarebbero però limitate al narcotraffico, comprendendo anche estorsioni, riciclaggio e intestazioni fittizie di beni.È proprio l’immagine di ricchezza costruita attorno a queste attività che, secondo la denuncia, verrebbe ora rilanciata attraverso i social network.Nei contenuti del nuovo profilo segnalato comparirebbero infatti auto di lusso, orologi di elevato valore, denaro contante e bottiglie costose, accompagnati anche da riferimenti ai presunti guadagni generati dal traffico di droga. Una rappresentazione studiata per mettere in secondo piano le conseguenze della criminalità e mostrare esclusivamente il lato apparentemente vincente dell’appartenenza a un’organizzazione camorristica.A completare la comunicazione ci sarebbero musiche trap e neomelodiche, simboli e codici riconducibili all’ambiente criminale e l’utilizzo ricorrente delle emoji della bandiera spagnola, richiamo diretto al soprannome con cui il clan è conosciuto.Secondo chi denuncia il fenomeno, si tratterebbe di una vera e propria forma di “marketing criminale”, nella quale i social diventano una vetrina per costruire consenso, imitazione e fascinazione soprattutto tra gli adolescenti.Il rischio, sottolineato più volte dalle forze dell’ordine e dal procuratore Nicola Gratteri, è che attraverso questi contenuti la criminalità organizzata venga raccontata senza mostrarne il prezzo reale: vittime, violenza, carcere, droga, intimidazioni e degrado vengono sostituiti dall’immagine di una vita fatta di denaro e beni di lusso.I profili riconducibili ad ambienti criminali vengono periodicamente individuati e segnalati alle piattaforme, con conseguenti rimozioni quando i contenuti violano le regole previste dai social network. Il problema, però, è la rapidità con cui nuovi account possono essere creati e utilizzati per riproporre gli stessi messaggi.La chiusura di un singolo profilo, dunque, non sempre coincide con la fine della comunicazione criminale. Un account può essere sostituito in tempi brevi da un altro, con immagini, simboli e linguaggi analoghi.Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha definito il nuovo caso l’ennesimo esempio di una strategia comunicativa finalizzata, a suo giudizio, a trasformare l’illegalità in un modello da imitare.«Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di una vera e propria strategia di comunicazione criminale che punta a trasformare l’illegalità in un brand da emulare per i ragazzi, nascondendo la scia di sangue, carcere e degrado su cui quel lusso è edificato», ha dichiarato Borrelli.Il parlamentare ha quindi chiesto un intervento che vada oltre la semplice rimozione dei singoli account. «La segnalazione di questo nuovo profilo dimostra che i canali tradizionali di segnalazione e rimozione non bastano più: le istituzioni e le piattaforme non possono continuare a rincorrere i singoli account», ha aggiunto.Da qui la proposta, già avanzata dallo stesso Borrelli, di introdurre quello che viene definito “Daspo digitale”: una misura che, nelle intenzioni del deputato, dovrebbe limitare l’accesso e l’utilizzo dei social da parte di soggetti condannati o indagati per reati di mafia e criminalità organizzata, oltre che nei confronti di chi utilizzi la rete per fare apologia della camorra.Borrelli ha inoltre rivolto un appello alle grandi piattaforme digitali, chiedendo una maggiore rapidità nell’individuazione e nella rimozione dei contenuti criminali e una maggiore attenzione al funzionamento degli algoritmi, affinché contenuti basati sull’ostentazione della violenza e della sopraffazione non vengano favoriti dalla loro capacità di generare visualizzazioni e interazioni.Il caso riporta così al centro dell’attenzione il rapporto tra camorra e social network. Una sfida che non riguarda soltanto la rimozione di singole pagine, ma anche la capacità di contrastare una narrazione criminale costruita per raggiungere un pubblico giovane e trasformare simboli, denaro e ostentazione in strumenti di propaganda.L’obiettivo delle istituzioni e degli investigatori resta quindi quello di individuare questi canali, ricostruirne la provenienza e interromperne la diffusione, mentre sul fronte educativo diventa sempre più centrale spiegare ai ragazzi ciò che le immagini pubblicate sui social tendono a nascondere: dietro l’apparente ricchezza mostrata come un trofeo ci sono le conseguenze concrete della criminalità organizzata e delle attività illecite che le indagini contestano ai suoi esponenti.