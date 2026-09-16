Stroncato traffico di droga della camorra da mezzo milione al mese: 31 arresti

L’indagine ha ricostruito, secondo gli inquirenti, la struttura e il funzionamento di una delle principali aree di spaccio individuate nel capoluogo campano

Un giro d’affari stimato in circa 450mila euro al mese, legato alle piazze di spaccio del rione Traiano, nell’area occidentale di Napoli. È uno degli elementi emersi dall’inchiesta dei carabinieri che ha portato all’esecuzione di 31 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute, a vario titolo, affiliate al clan Petrone-Puccinelli. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso.L’indagine ha ricostruito, secondo gli inquirenti, la struttura e il funzionamento di una delle principali aree di spaccio individuate nel capoluogo campano. Un’attività che sarebbe stata portata avanti con un’organizzazione articolata, capace di controllare il territorio e di garantire una presenza costante nelle zone interessate dalla vendita della droga.Il bunker sotterraneo nella zona “La 34”Le attività investigative, sviluppate tra ottobre 2023 e luglio 2026, si sono avvalse anche di intercettazioni e altri accertamenti tecnici, oltre che delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.Particolare attenzione è stata riservata all’area conosciuta come “La 34”, dove sarebbe stata realizzata una vera e propria piazza di spaccio all’interno di un bunker sotterraneo. La struttura, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata ricavata nei locali di alcune cantinole sottratte ai legittimi assegnatari all’interno di immobili di proprietà comunale.Il punto di vendita sarebbe stato organizzato con sistemi di videosorveglianza e una presenza continua di vedette incaricate di controllare gli accessi e segnalare eventuali movimenti sospetti. Un sistema che, secondo l’accusa, avrebbe consentito all’organizzazione di esercitare un controllo particolarmente capillare sulla zona.Non si sarebbe trattato, quindi, soltanto di una rete di vendita della droga. La gestione delle piazze avrebbe previsto ruoli e compiti differenti, con persone incaricate del trasporto delle dosi, della vigilanza e della vendita.Gli “stipendi” e gli straordinari alle vedetteA spiegare la dimensione dell’organizzazione è stato il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, nel corso dell’incontro con la stampa al quale hanno partecipato anche il procuratore aggiunto Sergio Amato e il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli Biagio Storniolo.Gratteri ha sottolineato come, secondo gli elementi raccolti durante l’inchiesta, il metodo mafioso contestato non sarebbe legato esclusivamente alla gestione dello stupefacente. L’organizzazione, infatti, avrebbe fatto affidamento su un sistema stabile di controllo del territorio e su una struttura interna con persone regolarmente remunerate.Tra gli aspetti evidenziati dalla Procura c’è anche quello relativo ai compensi riconosciuti agli addetti alle piazze. Secondo quanto emerso dalle indagini, erano previsti veri e propri “stipendi” e persino compensi aggiuntivi per gli straordinari effettuati dalle vedette o da chi si occupava del trasporto delle dosi di cocaina.Sequestrati contanti, Rolex e diamantiNel corso delle investigazioni sono stati inoltre effettuati sequestri di denaro e beni ritenuti riconducibili all’attività criminale. Tra quanto recuperato figurano 55mila euro in contanti, un Rolex del valore stimato in circa 15mila euro, alcuni diamanti e una collana con diamanti.L’inchiesta avrebbe inoltre consentito di delineare una suddivisione delle diverse piazze di spaccio presenti nel rione Traiano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, ciascuna area sarebbe stata affidata alla gestione di una specifica famiglia, all’interno di un sistema più ampio riconducibile al gruppo criminale.Il rione Traiano era già finito al centro di una importante indagine nel 2017, sempre per fenomeni legati alla gestione dello spaccio di stupefacenti. A distanza di anni, la nuova attività investigativa ha puntato a ricostruire l’evoluzione degli assetti criminali e il funzionamento delle piazze ancora attive nella zona occidentale di Napoli.Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento: per le persone coinvolte resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.