Spaccia senza il consenso della camorra, gli fracassano le mani

La vicenda viene collegata negli atti anche a un episodio di sangue avvenuto nell'aprile 2022 nel rione Bronx

Un presunto regolamento di conti legato alla gestione delle piazze di spaccio del Bronx di Caivano emerge dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia confluite nell'ordinanza che ha portato a 34 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati.Il verbale, risalente al maggio 2022, descrive una violenta punizione che sarebbe stata inflitta a uno spacciatore accusato di vendere cocaina autonomamente, senza l'autorizzazione del gruppo criminale. La vicenda viene ricostruita negli atti dell'inchiesta condotta dai carabinieri nei confronti dell'organizzazione che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe operato nel quartiere sotto l'influenza del capoclan Antonio Angelino, detto "Tibiuccio".La trappola per ottenere la cocainaSecondo il racconto del collaboratore, Raffaele Zambella avrebbe assunto un ruolo centrale nella distribuzione della cocaina a Caivano dopo aver preso il posto di Pasquale Fucito, conosciuto come "il Marziano".Zambella, sempre secondo la ricostruzione contenuta negli atti, avrebbe scoperto che Luigi Natale vendeva droga per conto proprio. Per verificare i suoi sospetti gli avrebbe chiesto di procurargli un chilo di cocaina.Quando Natale avrebbe consegnato la droga, sarebbe scattata la presunta aggressione. Il collaboratore racconta che l'uomo sarebbe stato picchiato e costretto a consegnare anche il resto dello stupefacente che aveva nella propria disponibilità.L'aggressione e il successivo ferimentoLa vicenda viene collegata negli atti anche a un episodio di sangue avvenuto nell'aprile 2022 nel rione Bronx. In quell'occasione Alessandro Maugeri e Alfio Roberto Maugeri, zio e nipote, entrambi trentenni, furono raggiunti da colpi di arma da fuoco al torace.Il racconto del collaboratore riferisce di un successivo tentativo di reazione: l'uomo che sarebbe stato sottoposto alla punizione si sarebbe presentato nell'abitazione e avrebbe esploso dei colpi di pistola. A quel punto, secondo la testimonianza, sarebbe stato bloccato e aggredito.Il collaboratore sostiene che gli sarebbero state fracassate le mani utilizzando dei mattoni e che successivamente sarebbe stato abbandonato in un terreno.Le indagini sul duplice ferimentoPer il duplice ferimento dell'aprile 2022, un anno dopo furono arrestate tre persone. Luigi Natale venne accusato di tentato duplice omicidio, mentre Alessandro Maugeri e Raffaele Zambella furono coinvolti nell'inchiesta per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. A Zambella venne contestata anche la detenzione di sostanze stupefacenti.Secondo la ricostruzione investigativa dell'epoca, al centro della contestazione estorsiva ci sarebbe stata proprio la cocaina.Il controllo delle piazze di spaccioLe dichiarazioni riportate nell'ordinanza delineano, secondo gli investigatori, un sistema nel quale la vendita dello stupefacente sarebbe stata sottoposta a regole e autorizzazioni interne.Zambella, secondo il collaboratore, avrebbe gestito le forniture di cocaina destinate alle diverse piazze di Caivano per conto di Angelino. La vendita autonoma da parte di altri pusher sarebbe stata quindi considerata un'infrazione agli equilibri del gruppo e avrebbe potuto provocare reazioni violente.Il racconto rappresenta uno degli elementi confluiti nella più ampia inchiesta che ha portato alle 34 misure cautelari eseguite dai carabinieri il 21 settembre.Le circostanze descritte dal collaboratore di giustizia costituiscono elementi dell'ipotesi accusatoria e dovranno essere sottoposte alle valutazioni dell'autorità giudiziaria. Per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.