Solo ieri a Napoli 24000 tentativi di telefonate in carcere

Il numero è emerso dopo l'entrata in funzione del sistema di inibizione delle telecomunicazioni

Quasi 24mila tentativi di accesso registrati in un solo giorno dal carcere di Napoli-Secondigliano. È il dato reso noto dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, intervenuto a Napoli per parlare del fenomeno delle comunicazioni illecite dagli istituti di detenzione.Il numero è emerso dopo l'entrata in funzione del sistema di inibizione delle telecomunicazioni installato all'interno del carcere. Secondo quanto spiegato da De Michele, il dato non corrisponde al numero di detenuti che avrebbero utilizzato telefoni cellulari, ma ai tentativi di connessione intercettati dal sistema.«Ieri abbiamo registrato quasi 24.000 tentativi di accesso dal carcere», ha spiegato il capo del Dap, sottolineando però che «non è che ci fossero 24.000 persone col cellulare», perché una stessa persona può aver tentato di collegarsi ripetutamente.Il sistema ha registrato migliaia di tentativiIl meccanismo di inibizione delle telecomunicazioni consente di rilevare i tentativi di accesso alla rete provenienti dall'interno dell'istituto. Proprio l'analisi di questi dati ha permesso di quantificare la quantità di connessioni che hanno tentato di superare il blocco.De Michele ha chiarito che dietro le quasi 24mila registrazioni non ci sono necessariamente altrettanti dispositivi o persone. Uno stesso utente, infatti, può aver effettuato decine di tentativi nel corso della giornata.«Abbiamo visto che ieri, come la connessione è crollata, circa 24.000 volte ci hanno provato», ha raccontato il responsabile del Dap, aggiungendo: «Magari uno ci ha provato 50 volte da solo».Il dato, secondo De Michele, restituisce comunque una misura della frequenza con cui vengono effettuati tentativi di accesso alle telecomunicazioni dall'interno del penitenziario.L'obiettivo è contrastare le comunicazioni non autorizzateLa sperimentazione nel carcere di Secondigliano si inserisce nel più ampio contrasto all'utilizzo di dispositivi e collegamenti non autorizzati negli istituti penitenziari. La possibilità di registrare i tentativi di connessione permette inoltre di monitorare il comportamento della rete dopo l'attivazione del sistema di inibizione.«Questo dà l'idea di quello che è il fenomeno», ha sottolineato De Michele, spiegando che i tentativi vengono registrati proprio per consentire all'amministrazione di avere un quadro concreto della situazione.Le quasi 24mila registrazioni riferite alla giornata presa in esame rappresentano dunque il numero complessivo dei tentativi rilevati dal sistema, e non quello delle persone coinvolte. Un elemento che, secondo il capo del Dap, consente di comprendere la frequenza con cui vengono cercati accessi alle telecomunicazioni dall'interno del carcere di Secondigliano.