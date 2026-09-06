Si tuffa nudo di notte nel mare vesuviano e muore

L'uomo non aveva con sé documenti e, al momento, non è stato possibile procedere alla sua identificazione

Una segnalazione arrivata durante la serata ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine sulla spiaggia delle Mortelle, a Portici. Quello che sembrava inizialmente un episodio da verificare si è trasformato in una tragedia: un uomo di circa 50 anni è stato trovato in acqua e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.Tutto è iniziato quando qualcuno ha notato una persona completamente nuda aggirarsi al buio lungo la battigia. La presenza dell’uomo, in una zona particolarmente difficile da controllare durante le ore notturne, ha destato preoccupazione e ha portato alla richiesta dell’intervento delle autorità.In breve tempo sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e quelli del Commissariato. Al loro arrivo, però, la persona segnalata non si trovava più sulla spiaggia. Gli operatori hanno quindi avviato una ricerca lungo il tratto interessato, utilizzando le torce per controllare con attenzione sia l’arenile sia la zona degli scogli.Durante le operazioni di perlustrazione, la sagoma dell’uomo è stata infine individuata in mare. A quel punto la situazione è apparsa immediatamente molto grave. Senza attendere oltre, l’agente della Polizia Municipale Danilo Sapio e un poliziotto del Commissariato si sono gettati in acqua per cercare di raggiungerlo.I due operatori sono riusciti ad arrivare fino all’uomo e a trascinarlo fuori dall’acqua, riportandolo sulla riva. Una volta raggiunta la terraferma, sono state avviate immediatamente le procedure di emergenza e le manovre rianimatorie, nella speranza di riuscire a salvargli la vita.I soccorsi, tuttavia, non hanno avuto l’esito sperato. Nonostante gli interventi effettuati, l’uomo non ha ripreso conoscenza. I sanitari giunti sulla piattaforma gestita dalla Leucopetra hanno potuto soltanto constatare il decesso.Tra i primi elementi emersi durante gli accertamenti ci sarebbe anche una significativa assunzione di bevande alcoliche. L’uomo, secondo le prime verifiche, avrebbe infatti ingerito una quantità considerevole di alcol. Saranno comunque gli ulteriori accertamenti a chiarire se e in quale misura tale circostanza possa avere avuto un ruolo nella tragedia.Resta ancora da dare un nome alla vittima. L'uomo non aveva con sé documenti e, al momento, non è stato possibile procedere alla sua identificazione. Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una persona sulla cinquantina che sarebbe stata già notata in altre occasioni nei pressi del porto del Granatello.Gli investigatori dovranno ora ricostruire gli ultimi momenti della sua vita e soprattutto comprendere per quale motivo sia entrato in acqua durante la notte. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto dopo l’avvistamento sulla battigia né se l'uomo abbia raggiunto volontariamente il mare o se sia finito in acqua in seguito ad altre circostanze.La tragedia ha lasciato sgomenti quanti si trovavano nella zona e ha riportato l’attenzione sulla drammaticità di un intervento nato da una semplice segnalazione e conclusosi, nonostante il coraggio e la rapidità dei soccorsi, con una morte. Determinante è stato il gesto dei due agenti che, una volta individuato l’uomo in mare, non hanno esitato a entrare in acqua nel tentativo di salvarlo.