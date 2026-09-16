Sequestrati 150 chili di alimenti scaduti in un noto ristorante campano

L’ispezione è scattata in seguito a una segnalazione e ha visto impegnati gli agenti del Nucleo Nos della Polizia Municipale

Circa 150 chilogrammi di prodotti alimentari tra carne, pesce, pasta, frutta e verdura sono stati sequestrati al termine di un controllo effettuato in un’attività di ristorazione nella zona del Lungomare Colombo, a Salerno. Gli alimenti sarebbero risultati scaduti oppure conservati in condizioni non idonee, facendo emergere una situazione ritenuta incompatibile con i requisiti igienico-sanitari previsti per un’attività di somministrazione.L’ispezione è scattata in seguito a una segnalazione e ha visto impegnati gli agenti del Nucleo Nos della Polizia Municipale, insieme al personale dell’Asl-Uopc e del Servizio Veterinario dell’Asl. Un controllo congiunto che ha permesso di verificare sia le condizioni degli alimenti presenti nei locali sia il rispetto delle disposizioni previste per l’esercizio dell’attività.Durante gli accertamenti sarebbero emerse gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario. Particolare attenzione è stata riservata agli alimenti destinati alla preparazione e alla somministrazione ai clienti: complessivamente sono stati individuati circa 150 chili di prodotti appartenenti a diverse categorie.Carne e pesce, ma anche pasta, frutta e verdura, sarebbero stati trovati scaduti o comunque conservati in condizioni non conformi. Una situazione che ha portato all’adozione dei provvedimenti necessari da parte degli organi competenti.Alla luce delle criticità riscontrate, è stata disposta la chiusura dell’attività di somministrazione, in attesa degli ulteriori adempimenti previsti e della verifica delle condizioni necessarie per un'eventuale riapertura.L’occupazione abusiva del suolo pubblicoNel corso dello stesso intervento gli agenti hanno inoltre accertato una seconda violazione, questa volta relativa all’utilizzo degli spazi esterni.Dagli accertamenti sarebbe emersa infatti un’occupazione abusiva di circa 160 metri quadrati di suolo pubblico, effettuata senza il necessario titolo autorizzativo. Anche in questo caso sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.L’intervento ha quindi fatto emergere due distinti profili di irregolarità: da una parte le condizioni igienico-sanitarie dell’attività e la presenza di alimenti scaduti o non correttamente conservati, dall’altra l’occupazione di una consistente porzione di suolo pubblico senza autorizzazione.I controlli sono stati condotti con la collaborazione tra Polizia Municipale e servizi dell’Asl, nell’ambito delle verifiche sulle attività di ristorazione e somministrazione presenti sul territorio. Gli accertamenti proseguiranno per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte e degli eventuali obblighi necessari per la ripresa dell’attività.