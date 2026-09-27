Schianto contro un'auto, muore sulla rampa d'accesso dell'A2

Gli agenti hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto

Tragedia nella notte a Battipaglia, dove un motociclista di 30 anni, originario di Eboli, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la rampa di ingresso dell’A2 Autostrada del Mediterraneo.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, il giovane avrebbe perso il controllo della motocicletta mentre percorreva la rampa, finendo contro un’automobile condotta da una ragazza. L’impatto è stato violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La conducente dell’auto è rimasta invece illesa.Rampa dell’autostrada chiusaL’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, insieme ai volontari del Vopi e della Croce Verde, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato inutile.Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, coordinati dal dirigente Cosimo Viscido. Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, l’accesso all’autostrada è stato temporaneamente chiuso.Gli agenti hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto. Restano quindi da chiarire le cause che hanno portato il 30enne a perdere il controllo della moto e la successiva sequenza dell’impatto.Saranno gli accertamenti della Polizia Stradale a fornire un quadro più preciso dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità.