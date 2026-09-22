Scavalca ed entra in casa della ex per picchiarla

Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le verifiche per ricostruire l'accaduto

Avrebbe raggiunto l’abitazione dell’ex moglie, scavalcato la recinzione e fatto irruzione in casa, dove avrebbe insultato e aggredito la donna. È questa la ricostruzione al centro dell’indagine che ha portato all’arresto di un 48enne di Sant’Arpino, fermato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.L’episodio risale, secondo quanto ricostruito dai militari, al pomeriggio del 21 settembre. L’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione dell’ex coniuge, 47 anni, riuscendo a superare la recinzione e a entrare nell’abitazione. Dopo l’aggressione si sarebbe poi allontanato, facendo perdere le proprie tracce.La donna medicata in ospedaleLa 47enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Moscati di Aversa. Al termine degli accertamenti medici le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in due giorni.Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le verifiche per ricostruire l'accaduto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza, ascoltato alcune persone informate sui fatti e svolto ulteriori accertamenti.L’arresto in flagranza differitaGli elementi raccolti durante le indagini avrebbero consentito ai militari di individuare il 48enne e procedere nei suoi confronti con l’arresto in flagranza differita.Secondo l’ipotesi investigativa, l’episodio non sarebbe stato isolato, ma si sarebbe inserito in una presunta sequenza di comportamenti vessatori nei confronti dell’ex moglie.Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.