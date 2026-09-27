Scappa dalla polizia, viene preso e li aggredisce

Per bloccarlo è stato necessario un intervento deciso degli agenti, che dopo una colluttazione sono riusciti a immobilizzarlo

Un controllo in strada si è trasformato in un inseguimento e poi in una colluttazione. È accaduto ieri pomeriggio nella zona di Posillipo, a Napoli, dove un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.L’intervento è partito nei pressi di piazza San Luigi. Gli agenti del Commissariato Posillipo hanno notato lo scooter sul quale viaggiava il 49enne mentre si muoveva tra le auto parcheggiate con un atteggiamento ritenuto sospetto. I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per effettuare un controllo.Alla vista della pattuglia, però, l’uomo avrebbe reagito tentando di allontanarsi. Prima di imboccare la direzione di largo Sermoneta, avrebbe effettuato una manovra pericolosa, accelerando subito dopo e facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.Rintracciato poco dopoLa fuga è durata comunque pochi minuti. Gli agenti sono riusciti a individuare il 49enne nei pressi di un'attività commerciale di via Garzilli, dove lo hanno nuovamente raggiunto.Il controllo non si sarebbe però concluso senza ulteriori difficoltà. L’uomo avrebbe assunto un comportamento ostile nei confronti dei poliziotti, arrivando ad aggredirli fisicamente.Per bloccarlo è stato necessario un intervento deciso degli agenti, che dopo una colluttazione sono riusciti a immobilizzarlo e ad accompagnarlo negli uffici di polizia.Al termine degli accertamenti, il 49enne è stato arrestato con le accuse di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La posizione dell’uomo resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.