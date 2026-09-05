Roghi tossici tra Pompei e Boscoreale, le Mamme Vulcaniche tornano all'attacco

A preoccupare non è soltanto la presenza della spazzatura, ma anche l'efficacia dei sistemi di controllo

Nuovi cumuli di rifiuti lungo le strade, materiali abbandonati nelle periferie e aree già devastate dagli incendi che rischiano di tornare a essere trasformate in discariche abusive. È la situazione riscontrata durante un sopralluogo nelle zone periferiche tra Pompei e Boscoreale, dove ieri il deputato Francesco Emilio Borrelli, insieme all'attivista della Terra dei Fuochi Alessandro Cannavacciuolo e al comitato delle “Mamme Vulcaniche”, ha effettuato una serie di verifiche sul territorio.Il gruppo ha attraversato diversi punti considerati critici, da via Civita Giuliana, compresa l'area EAV, fino alle traverse di Grotta e a via Aldo Moro. Proprio in quest'ultima zona si sono verificati recentemente incendi di particolare gravità, alimentando il timore che l'accumulo di nuovi rifiuti possa creare nuovamente le condizioni per altri roghi.A preoccupare non è soltanto la presenza della spazzatura, ma anche l'efficacia dei sistemi di controllo. Nel corso del confronto con il sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, sarebbe emerso infatti che alcuni impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate non risultano attualmente operativi.Un aspetto sul quale Borrelli e Cannavacciuolo hanno espresso forte preoccupazione. La presenza di telecamere non funzionanti, hanno sottolineato, rischia di rendere inefficace uno degli strumenti principali per individuare chi scarica illegalmente i rifiuti o chi appicca gli incendi.Secondo quanto evidenziato durante il sopralluogo, diversi cittadini avrebbero già segnalato punti nei quali continuano gli sversamenti abusivi. Il timore è che i rifiuti possano aumentare progressivamente fino a creare nuovi accumuli, destinati poi a diventare potenziali obiettivi per chi decide di incendiarli.L'obiettivo, dunque, è intervenire prima che la situazione degeneri. Il rischio legato ai roghi non riguarda soltanto la distruzione dei materiali abbandonati, ma anche la dispersione nell'aria di fumi e sostanze potenzialmente nocive, con conseguenze per l'ambiente e per le comunità che vivono nelle zone interessate.Durante l'iniziativa è stato quindi chiesto di rendere nuovamente operative le apparecchiature di videosorveglianza, rafforzare la presenza dei controlli e rimuovere rapidamente i nuovi accumuli di rifiuti. Per Borrelli e Cannavacciuolo non sarebbe sufficiente disporre di telecamere installate sul territorio: è necessario che gli impianti funzionino e che le immagini vengano effettivamente monitorate.Anche le “Mamme Vulcaniche” hanno rilanciato la richiesta di una maggiore attenzione istituzionale. Il comitato chiede un presidio più costante delle aree periferiche, il ripristino dei sistemi di sorveglianza e interventi rapidi ogni volta che vengono individuati nuovi episodi di abbandono illecito.La preoccupazione dei residenti è che le zone già colpite dagli incendi possano tornare rapidamente alla situazione precedente. Da qui l'appello a intervenire in anticipo, evitando di attendere la formazione di grandi discariche abusive o l'eventuale verificarsi di nuovi roghi prima di adottare misure concrete.Il sopralluogo ha riportato così l'attenzione sul problema dello smaltimento illegale dei rifiuti e sulla necessità di prevenire ulteriori incendi nelle aree periferiche di Pompei e Boscoreale, dove cittadini e comitati chiedono che il territorio non venga nuovamente lasciato senza adeguati strumenti di controllo.