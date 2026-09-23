Rissa a bastonate tra vicini, quattro feriti

Nella zona sono arrivati anche gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti

Quattro persone sono finite in ospedale dopo una violenta lite scoppiata nel pomeriggio a Fuorigrotta. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.45 in via Doria, nei pressi del civico 44, dove si trova un'attività commerciale.Secondo le prime informazioni, all'origine dello scontro ci sarebbe stata una discussione tra persone residenti nella stessa zona. Da chiarire, invece, cosa abbia fatto degenerare il confronto fino a trasformarlo in un'aggressione fisica.I quattro coinvolti sono stati soccorsi e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Nessuno, stando alle informazioni disponibili, avrebbe riportato ferite tali da far temere per la vita.Sequestrati un bastone di legno e uno di ferroSul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, allertati dopo la segnalazione della rissa. I militari hanno trovato e sequestrato due bastoni, uno in legno e uno in ferro, che potrebbero essere stati utilizzati durante la colluttazione.Nella zona sono arrivati anche gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le diverse fasi dello scontro.Si cercano immagini e testimonianzeLa dinamica non è ancora stata definita nei dettagli. L'ipotesi al momento è che una discussione tra vicini sia progressivamente degenerata, passando dalle parole alle spinte e poi alle percosse.Gli investigatori stanno cercando di chiarire il ruolo avuto dalle singole persone coinvolte e di stabilire se e come siano stati utilizzati i bastoni sequestrati. Al vaglio ci sono anche eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona e i video realizzati con gli smartphone da chi ha assistito alla scena.Disagi anche alla circolazioneLa rissa ha provocato ripercussioni anche sul traffico della zona. La presenza di numerose persone e l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine hanno causato rallentamenti alla circolazione per un periodo prolungato.Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e individuare eventuali responsabilità.