Rifiuti nella cava ai Camaldoli, scatta il sequestro

Gli accertamenti tecnici avrebbero permesso di stimare la presenza nel sottosuolo di una quantità compresa tra 146mila e 176mila metri cubi di rifiuti

Beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore napoletano operante nei settori dell'edilizia, del movimento terra, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti e delle bonifiche ambientali. Il provvedimento rappresenta l'ultimo sviluppo di una complessa attività investigativa che ha portato alla luce, secondo l'ipotesi accusatoria, un sistematico utilizzo della ex cava Suarez ai Camaldoli, nel territorio di Napoli, per l'abbandono e l'interramento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.L'area si trova all'interno del Parco metropolitano delle Colline di Napoli, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. La cava era stata affidata a una società riconducibile all'imprenditore con l'obiettivo di realizzare interventi di recupero e ripristino ambientale. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il sito sarebbe stato invece utilizzato per finalità completamente diverse, diventando un luogo di smaltimento illecito dei materiali provenienti dai cantieri riconducibili all'attività dell'imprenditore.La cava trasformata in discaricaAl centro dell'inchiesta ci sarebbe dunque la gestione della ex cava Suarez. Il progetto prevedeva l'impiego di materiali compatibili con la ricomposizione morfologica e il recupero ambientale dell'area.Gli investigatori hanno invece ricostruito, secondo l'impostazione accusatoria, il conferimento nella cava di rifiuti provenienti da diversi cantieri, con conseguente abbandono e interramento dei materiali.Gli accertamenti tecnici avrebbero permesso di stimare la presenza nel sottosuolo di una quantità compresa tra 146mila e 176mila metri cubi di rifiuti. Tra i materiali individuati figurerebbero rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, oltre a sostanze contenenti idrocarburi e metalli pesanti.Una situazione che, secondo gli accertamenti, avrebbe determinato potenziali rischi per le matrici ambientali e per l'area circostante, aggravati dalla particolare rilevanza paesaggistica e ambientale della zona dei Camaldoli.Dalle indagini sarebbe emerso inoltre che non sarebbero stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale prescritti dalle autorità competenti.Il costo della bonificaA rendere particolarmente significativo il quadro economico della vicenda è la stima effettuata da Arpac e Ispra. Secondo le valutazioni tecniche, la rimozione di appena 8mila metri cubi di materiale avrebbe un costo di circa 3 milioni di euro.Una cifra che ha assunto un ruolo centrale anche nell'attività patrimoniale svolta dagli investigatori, considerato che il valore dei beni oggi sottoposti a sequestro corrisponde all'importo individuato nell'ambito del procedimento.Il sequestro riguarda infatti disponibilità finanziarie, veicoli, quote societarie e terreni individuati attraverso le indagini patrimoniali condotte nei confronti dell'imprenditore e delle società a lui riconducibili.I beni si trovano nei territori di Napoli e Cassino, in provincia di Frosinone, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 3 milioni di euro.La sentenza di patteggiamentoLa vicenda giudiziaria affonda le proprie radici negli anni precedenti. Per i reati di inquinamento e disastro ambientale, nei confronti dell'imprenditore e delle società che avevano operato nella cava, è infatti già divenuta definitiva una sentenza di patteggiamento a quattro anni di reclusione.La pena è stata convertita in detenzione domiciliare ed è stata subordinata all'esecuzione delle operazioni di ripristino ambientale. Alla sentenza si sono aggiunti il pagamento di una multa e l'applicazione di sanzioni interdittive nei confronti delle aziende coinvolte.Il recupero dell'area è attualmente seguito dal Commissario Straordinario di Governo, incaricato di vigilare sul rispetto delle attività previste per il ripristino della cava.Il primo sequestro nel 2021Un primo importante passaggio giudiziario risale al giugno 2021, quando il gip del Tribunale di Napoli aveva disposto, nell'ambito del procedimento per il delitto di omessa bonifica, misure personali coercitive e interdittive nei confronti dell'imprenditore.Nello stesso contesto era stato disposto anche il sequestro preventivo, anche per equivalente, di denaro e beni per un valore di 3 milioni di euro. L'importo era stato individuato come corrispondente al presunto risparmio di spesa derivante dalla mancata esecuzione degli interventi di bonifica.La vicenda è poi proseguita negli anni successivi con ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria.Gli arresti domiciliari nel 2024Nel maggio 2024, in relazione alle ipotesi di inquinamento e disastro ambientale, erano stati disposti gli arresti domiciliari dell'imprenditore.Contestualmente era scattato il sequestro preventivo di autocarri e mezzi utilizzati per il movimento terra nella disponibilità dell'uomo e delle società a lui riconducibili. Per una delle società era stata inoltre disposta l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.Successivamente, nel 2025, il Tribunale di Napoli aveva disposto il dissequestro dei beni precedentemente sottoposti a vincolo.La Procura della Repubblica di Napoli ha quindi impugnato tali decisioni davanti al Tribunale del Riesame, sostenendo le proprie ragioni in relazione alla necessità di mantenere il vincolo patrimoniale.Il nuovo provvedimento del RiesameGli appelli presentati dalla Procura, attraverso la Sezione V – Ambiente, Edilizia e Urbanistica, sono stati accolti dal Tribunale del Riesame, che ha disposto nuovamente il sequestro preventivo di beni riconducibili all'imprenditore fino a un valore complessivo di 3 milioni di euro.Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli, dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo operativo ecologico di Napoli e dal personale della Polizia locale di Napoli – Unità operativa Avvocata.Le attività hanno interessato il patrimonio individuato attraverso gli accertamenti finanziari e patrimoniali, comprendente disponibilità economiche, veicoli, partecipazioni societarie e terreni.Il procedimento è ancora in corsoIn una nota firmata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, viene precisato che il provvedimento eseguito costituisce una misura cautelare reale adottata nella fase del dibattimento per il reato di omessa bonifica.Contro l'ordinanza è ancora ammesso il ricorso per Cassazione.La Procura sottolinea inoltre che il destinatario della misura è imputato del delitto di omessa bonifica davanti al giudice di primo grado e, pertanto, deve essere considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.Il nuovo sequestro rappresenta quindi un ulteriore capitolo di una lunga vicenda giudiziaria e ambientale che ruota attorno alla ex cava Suarez. Da una parte, gli accertamenti hanno delineato la presenza di ingenti quantità di rifiuti e la necessità di importanti interventi di recupero; dall'altra, resta ora da definire attraverso il procedimento giudiziario ogni ulteriore profilo di responsabilità relativo alla contestata omessa bonifica.Nel frattempo, prosegue l'attività di ripristino ambientale sotto la vigilanza del Commissario Straordinario di Governo, mentre il nuovo vincolo patrimoniale punta a garantire, secondo quanto sostenuto dall'accusa, la disponibilità di beni fino alla concorrenza della somma ritenuta necessaria per gli interventi collegati alla bonifica.