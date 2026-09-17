Riecco la vendemmia negli Scavi di Pompei

L'avvio della vendemmia ha rappresentato anche un'occasione per illustrare il lavoro di ricerca che accompagna la gestione e la valorizzazione dei vigneti pompeiani

È tornata la vendemmia a Pompei. Il Parco Archeologico ha celebrato ieri la Festa del Vino, un appuntamento che ha accompagnato la prima raccolta delle uve nell'ambito del progetto vitivinicolo sviluppato attraverso il partenariato pubblico-privato con il Gruppo Tenute Capaldo, attraverso le cantine Feudi di San Gregorio e Basilisco.La giornata ha offerto ai visitatori l'opportunità di assistere alle attività della vendemmia e di conoscere più da vicino i vigneti custoditi all'interno dell'area archeologica. Il programma ha previsto visite ad alcuni degli impianti viticoli del Parco e un momento conviviale dedicato alla degustazione dei vini di Feudi di San Gregorio, accompagnati dal pane e dall'olio Igp del Parco, Pùmpaiia, e da altri prodotti della Parvula Domus - Fattoria culturale e sociale del Parco. Quest'ultima rappresenta una delle espressioni più significative della produzione agricola contemporanea sviluppata all'interno del sito archeologico.La Festa del Vino ha così riportato in chiave contemporanea una pratica profondamente legata alla storia di Pompei, recuperando gli antichi saperi agricoli associati a Bacco, divinità del vino, della vite, della convivialità e della rinascita della natura. Un tema particolarmente significativo per il Parco Archeologico, che nel corso del 2026 ha dedicato numerose attività alla dimensione dionisiaca della vita quotidiana pompeiana, anche alla luce della recente scoperta, nella Regio IX, 10, del salone del Tiaso.L'avvio della vendemmia ha rappresentato anche un'occasione per illustrare il lavoro di ricerca che accompagna la gestione e la valorizzazione dei vigneti pompeiani. Il progetto vitivinicolo nasce dal Partenariato pubblico-privato siglato il 29 novembre 2024 tra il Parco Archeologico di Pompei e il Gruppo Tenute Capaldo, attraverso Feudi di San Gregorio e Basilisco.Il raccolto di quest'anno interessa i 14 piccoli vigneti custoditi all'interno delle Domus del Parco, per una superficie complessiva di poco più di un ettaro. Si tratta di impianti che, oltre alla produzione, svolgono una funzione di ricerca e didattica. Ogni vigneto costituisce una realtà distinta, caratterizzata da differenti varietà, sistemi di allevamento, condizioni di esposizione e livelli di umidità. Anche i muretti che delimitano gli impianti contribuiscono a creare specifici microclimi, dando vita a un patrimonio viticolo particolarmente articolato.In questi vigneti vengono coltivate alcune delle principali varietà a bacca rossa già presenti in Campania in epoca romana: Aglianico, Piedirosso e Sciascinoso. A questo primo nucleo storico si affianca il nuovo vigneto realizzato nell'area di Stabiae, nei pressi della Villa San Marco, uno dei punti centrali del piano di valorizzazione della Grande Pompei.Il nuovo impianto è stato realizzato all'inizio del 2026 utilizzando materiale genetico prelevato dalle viti centenarie di Feudi di San Gregorio in Irpinia. Essendo ancora giovane, il vigneto non è al momento in produzione, ma entrerà progressivamente a regime nei prossimi anni. Il suo sviluppo permetterà di ampliare il progetto anche alle varietà a bacca bianca, con Fiano, Greco e Falanghina.La ricostruzione delle tecniche antiche di coltivazione è sostenuta dalla collaborazione con il professor Attilio Scienza dell'Università degli Studi di Milano, mentre le competenze agronomiche di Feudi di San Gregorio accompagnano concretamente l'evoluzione degli impianti. A seguire le attività sul campo è Pierpaolo Sirch, responsabile di produzione e agronomo della cantina, impegnato nel monitoraggio dei vigneti e della loro prima annata produttiva.La vendemmia assume quindi un significato che va oltre la semplice raccolta delle uve. Il progetto punta infatti a ricostruire il rapporto tra il paesaggio agricolo antico e quello contemporaneo, facendo della vite un elemento attraverso cui studiare, raccontare e valorizzare la vita quotidiana di Pompei.Come sottolineato dal direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, la Festa del Vino e la prima vendemmia rappresentano l'occasione per recuperare una parte importante della storia quotidiana della città antica e per reinterpretare le pratiche agricole legate alla dimensione dionisiaca. La vite e il vino, in questa prospettiva, non vengono considerati soltanto reperti o testimonianze archeologiche, ma come un patrimonio vivo, capace ancora oggi di caratterizzare il paesaggio di Pompei e di raccontare una parte fondamentale della cultura mediterranea.Con la Festa del Vino, Pompei consolida così il percorso che lega archeologia, ricerca, agricoltura e valorizzazione del territorio, trasformando i suoi antichi vigneti in un laboratorio a cielo aperto nel quale passato e presente tornano a incontrarsi.