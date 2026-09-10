Recuperata refurtiva per 100mila euro su bus verso Napoli

Il controllo era stato predisposto sulla base di una segnalazione arrivata dalla Squadra Mobile

Un viaggio in pullman verso la Campania si è trasformato in un controllo della Polizia Stradale che ha permesso di recuperare un ingente quantitativo di preziosi, ritenuti provento di una truffa ai danni di un anziano. Il valore complessivo della refurtiva recuperata lungo l'autostrada A12 è stato stimato in circa 100mila euro.L'operazione è scattata nella serata di giovedì, quando gli agenti della Polizia Stradale della Spezia e della sottosezione di Brugnato hanno intercettato un autobus diretto a Napoli. A bordo del mezzo si trovava anche un 39enne originario della Campania, individuato dagli investigatori come la persona che avrebbe avuto con sé la merce sottratta.Il controllo era stato predisposto sulla base di una segnalazione arrivata dalla Squadra Mobile di Genova. I poliziotti genovesi stavano infatti indagando su una denuncia presentata da un anziano, vittima di una truffa realizzata con la cosiddetta tecnica del “finto carabiniere”.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo era stato privato di numerosi oggetti di valore. Tra i beni sottratti figuravano pietre preziose, anelli, bracciali, spille e collane in oro, oltre a monete preziose e a un orologio da uomo di notevole valore.Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di risalire al presunto autore della truffa e di ricostruirne, almeno in parte, i possibili spostamenti. Da qui la segnalazione alla Polizia Stradale, con l'indicazione di un pullman diretto verso la Campania sul quale, secondo le informazioni raccolte, avrebbe potuto viaggiare il sospettato.L'intuizione si è rivelata corretta. Quando il mezzo è stato individuato e sottoposto a controllo lungo la A12, gli agenti hanno trovato a bordo il 39enne segnalato. Con sé aveva una sacca contenente i preziosi che, sulla base degli accertamenti effettuati, sono stati ritenuti riconducibili alla refurtiva sottratta all'anziano.Il materiale è stato quindi recuperato e sottoposto agli accertamenti necessari per la successiva restituzione al legittimo proprietario. Il valore dei beni recuperati ammonta complessivamente a circa 100mila euro.Al termine degli interventi, il 39enne è stato denunciato per ricettazione. Restano ora al vaglio degli investigatori tutti gli elementi raccolti per ricostruire l'esatta dinamica della truffa e chiarire il ruolo dell'uomo nella vicenda.