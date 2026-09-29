Reagisce alla rapina, 15enne accoltellato

Il ragazzo, che non risulta avere precedenti di polizia, è stato medicato per la ferita

Ha 15 anni il ragazzo arrivato nella notte al pronto soccorso del CTO di Napoli con una ferita da arma da taglio alla coscia. Ai sanitari e poi agli agenti della Polizia avrebbe riferito di essere stato aggredito ai Quartieri Spagnoli durante un tentativo di rapina.Secondo il racconto del minorenne, due persone sconosciute lo avrebbero fermato mentre percorreva le strade del centro, minacciandolo con un coltello e chiedendogli di consegnare il portafogli. Il giovane avrebbe reagito cercando di liberarsi dalla presa e, proprio durante la colluttazione, sarebbe stato colpito alla coscia.L'intervento della PoliziaLa segnalazione è arrivata alla centrale operativa intorno alle 2.30 di lunedì 28 settembre. Gli agenti si sono quindi recati al CTO, dove il 15enne era stato accompagnato poco prima.Il ragazzo, che non risulta avere precedenti di polizia, è stato medicato per la ferita. La coltellata non avrebbe provocato lesioni gravi e, dopo le cure, il giovane è stato dimesso. Non è in pericolo di vita.Caccia agli aggressoriAl momento gli elementi per identificare i presunti responsabili sono pochi. Il 15enne ha parlato di due uomini, entrambi con il volto coperto, che dopo averlo ferito si sarebbero allontanati rapidamente.Gli investigatori hanno raggiunto il punto indicato dal ragazzo per effettuare un sopralluogo. Sono inoltre in corso verifiche sulla presenza di telecamere nella zona: eventuali immagini potrebbero consentire di ricostruire quanto accaduto e fornire indicazioni utili sull'identità delle persone coinvolte.La versione fornita dal minorenne è ora al vaglio della Polizia, che sta cercando di verificare tutti gli elementi del racconto e la dinamica dell'aggressione.