Rapina farmacia, tradito dai video su TikTok della fidanzata

Dopo aver scavalcato il bancone, l'uomo ha preso i soldi dalla cassa ed è uscito dalla farmacia

Casco integrale in testa, una pistola puntata contro la farmacista e pochi istanti per portare via l'incasso. È la dinamica della rapina avvenuta nel pomeriggio di ieri in una farmacia di Barra, dove un uomo di 46 anni avrebbe minacciato i presenti riuscendo a fuggire con circa 400 euro.L'arma utilizzata durante il colpo si è poi rivelata un giocattolo, ma aveva caratteristiche tali da renderla indistinguibile da una pistola vera nel momento dell'aggressione.L'allarme è arrivato alla Centrale Operativa poco dopo le 17. Gli agenti intervenuti hanno raccolto la testimonianza della farmacista, che ha raccontato di essere stata affrontata da un uomo con il volto parzialmente coperto da un casco semi-integrale. Il rapinatore avrebbe puntato l'arma contro il personale, intimando di consegnare il denaro.Dopo aver scavalcato il bancone, l'uomo ha preso i soldi dalla cassa ed è uscito dalla farmacia. La fuga è avvenuta a bordo di un Honda SH nero. La farmacista, riuscita a memorizzare la targa dello scooter, ha fornito agli investigatori un primo elemento utile per risalire al responsabile.I tatuaggi incastrano il sospettatoDecisive si sono rivelate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, presenti sia all'interno sia all'esterno dell'attività. I filmati hanno permesso agli investigatori di individuare alcuni particolari molto riconoscibili: un tatuaggio con caratteri cinesi sul lato sinistro del collo e altri tatuaggi sulla mano destra, proprio quella utilizzata per impugnare la pistola.Gli elementi sono stati incrociati con i dati relativi allo scooter. Il mezzo risultava intestato a una giovane donna che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, conviveva con il 46enne.Un ulteriore riscontro sarebbe arrivato dai social. Gli investigatori hanno esaminato il profilo TikTok della donna, trovando fotografie nelle quali comparivano tatuaggi corrispondenti a quelli visibili nelle immagini della rapina.Il confronto con le immagini presenti negli archivi di fotosegnalamento avrebbe quindi consentito di identificare il presunto autore del colpo.La ricerca e la decisione di costituirsiA quel punto sono scattate le ricerche dell'uomo. I militari hanno effettuato controlli presso la sua abitazione e quelle dei familiari e della compagna, senza però trovarlo. Le ricerche si sono concentrate tra San Giovanni a Teduccio e Barra.La compagna, rintracciata e accompagnata in caserma, avrebbe ricevuto diverse telefonate dal 46enne. Le conversazioni, avvenute in vivavoce alla presenza degli investigatori, avrebbero consentito di seguire i suoi spostamenti.L'uomo avrebbe inizialmente pensato di raggiungere la Stazione Centrale per allontanarsi, salvo poi cambiare decisione. Ha scelto di utilizzare un mezzo pubblico e di presentarsi spontaneamente in caserma.Davanti ai militari avrebbe ammesso la propria responsabilità, ricostruendo le fasi della rapina. Avrebbe inoltre riferito di aver utilizzato lo scooter della compagna senza informarla e di essersi liberato durante la fuga del casco, della giacca, degli occhiali e della pistola giocattolo.Il 46enne è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata. Informata la Procura di Napoli, il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento dell'uomo in carcere, in attesa dell'udienza di convalida.