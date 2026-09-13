Raid incendiario con la tanica di benzina al parco

I carabinieri hanno individuato e bloccato il presunto responsabile, procedendo alla sua identificazione

La tanica di benzina in mano, l’odore acre del carburante che invade l’aria e la paura di trovarsi davanti a una tragedia. È stata una notte da incubo quella vissuta tra venerdì e sabato nel parco residenziale “Le Querce” di Galluccio, nell’alto Casertano, dove un tentativo di incendio si è trasformato in un episodio dai contorni ancora più inquietanti.Secondo la ricostruzione al vaglio degli investigatori, un uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di appiccare il fuoco. Un residente, accortosi di quanto stava accadendo, sarebbe intervenuto per cercare di fermarlo. A quel punto la situazione sarebbe precipitata: il sospettato avrebbe utilizzato la benzina per cospargere il cittadino intervenuto, esponendolo a un rischio gravissimo.Solo il rapido intervento dei carabinieri avrebbe impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.L’allarme nel cuore della notteL’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i militari della stazione di Mignano Montelungo, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca.I carabinieri hanno individuato e bloccato il presunto responsabile, procedendo alla sua identificazione. Si tratta di un uomo originario di Sant’Arpino, ma da diversi anni domiciliato nella zona.Dopo essere stato accompagnato in caserma, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. Tra le ipotesi di reato prese in considerazione dagli inquirenti c’è quella di tentato omicidio, alla luce soprattutto della condotta che avrebbe caratterizzato l’aggressione nei confronti del residente intervenuto.Un episodio che ha scosso profondamente gli abitanti del complesso e che riaccende i riflettori su una serie di incendi verificatisi negli ultimi mesi all’interno dello stesso residence.Tre episodi in pochi mesiQuello della scorsa notte rappresenterebbe infatti il terzo episodio di una sequenza che, con il passare delle settimane, ha iniziato a destare preoccupazione tra i residenti.Il primo campanello d’allarme era arrivato all’inizio di giugno, quando un’automobile in uso a un residente del complesso era stata distrutta dalle fiamme. Un episodio che, già allora, aveva fatto sorgere interrogativi sulla natura dell’incendio.A luglio, poi, la situazione era ulteriormente peggiorata. Un rogo aveva interessato una villetta utilizzata per le vacanze, fortunatamente in quel momento vuota. Le fiamme erano state domate dai vigili del fuoco, mentre tra i villeggianti cresceva la paura per il fumo e per il rischio che l’incendio potesse propagarsi ad altre abitazioni.Per quell'episodio le indagini dei carabinieri di Mignano Montelungo avevano portato all'iscrizione nel registro degli indagati di un 48enne residente nello stesso parco. Nel corso di una perquisizione erano state trovate e sequestrate sostanze ritenute acceleranti.Ora il nuovo episodio aggiunge un ulteriore tassello a una vicenda che gli investigatori stanno cercando di ricostruire nella sua interezza.Le indagini a 360 gradiI carabinieri stanno lavorando con la massima cautela e, al momento, mantengono il riserbo sulle indagini. L’obiettivo è soprattutto capire se i tre episodi siano collegati tra loro oppure se si tratti di fatti distinti riconducibili a persone e motivazioni differenti.L'ipotesi che viene presa in considerazione è dunque quella di una possibile escalation, ma gli investigatori devono ancora individuare eventuali elementi concreti che possano stabilire un collegamento tra gli incendi.Tra le piste al vaglio ci sarebbe anche quella legata a possibili contrasti interni al residence, comprese eventuali controversie o tensioni relative alla gestione dei servizi all’interno del complesso. Al momento, tuttavia, si tratta di una delle ipotesi investigative e non vi sono elementi per considerarla accertata.Un’oasi di villeggiatura finita sotto pressioneIl parco “Le Querce” è un complesso composto da circa cento villette, immerso nel verde dell’area compresa tra i Monti Aurunci e le pendici del Roccamonfina. Una zona scelta negli anni da numerose famiglie, in particolare provenienti da Napoli e dall’hinterland, per trascorrere periodi di vacanza lontano dal caos delle città.La vicinanza alle Terme di Suio e al litorale ha contribuito a rendere il residence una destinazione apprezzata per chi cercava tranquillità e relax.Negli ultimi mesi, però, quell’immagine di luogo sicuro e riservato è stata progressivamente messa in discussione dalla successione degli episodi incendiari.La notte scorsa, con la benzina utilizzata contro il residente che aveva tentato di intervenire, si è arrivati a un livello di tensione ancora più alto. Un gesto che, se confermato nella sua dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.Ora saranno le indagini della compagnia dei carabinieri di Sessa Aurunca, coordinate dalla Procura di Cassino, a dover chiarire responsabilità, movente ed eventuali collegamenti tra i diversi episodi.Sul residence “Le Querce” resta così l’ombra del dolo, mentre gli abitanti attendono risposte su una sequenza di fatti che, nel giro di pochi mesi, ha trasformato la tranquillità del parco in una situazione di crescente preoccupazione.