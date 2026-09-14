Provano una rapina, litigano e finiscono investiti: due gravi e uno in coma

Saranno fondamentali, nell'ambito della ricostruzione, i filmati delle telecamere di videosorveglianza

Notte drammatica in provincia di Brindisi, dove cinque ragazzi sono rimasti coinvolti in un episodio ancora tutto da ricostruire e sul quale sono in corso accertamenti da parte delle autorità. I fatti si sarebbero verificati nella notte del 9 settembre e, secondo le prime informazioni disponibili, il gruppo avrebbe avuto intenzione di mettere a segno una rapina ai danni di un istituto bancario.Una ricostruzione ancora parziale, che dovrà essere verificata dagli investigatori attraverso tutti gli elementi raccolti nelle ore successive. Al momento, infatti, restano diversi interrogativi sulla dinamica esatta di quanto accaduto e soprattutto su ciò che sarebbe successo nei momenti immediatamente precedenti e successivi al presunto tentativo di rapina.Il litigio prima dell'ingresso in bancaStando alle prime informazioni, poco prima di entrare nell'istituto di credito tra i cinque ragazzi sarebbe scoppiato un litigio. Un momento di tensione che, secondo quanto emerso finora, avrebbe preceduto la fase più drammatica della vicenda.Da quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata, fino a provocare un bilancio particolarmente grave. Due dei ragazzi coinvolti avrebbero riportato ferite molto serie e le loro condizioni sarebbero considerate gravi. Ancora più delicata la situazione di un terzo giovane, che si troverebbe in coma.Gli altri due ragazzi, invece, sarebbero rimasti illesi o avrebbero riportato conseguenze meno gravi e, secondo le informazioni disponibili, sarebbero fuori pericolo.Dinamica ancora da chiarireÈ proprio sulla sequenza degli avvenimenti che si concentrano ora gli accertamenti. Gli investigatori dovranno stabilire cosa sia realmente accaduto nel momento in cui il gruppo si trovava nei pressi dell'istituto bancario, quale ruolo abbia avuto il litigio e cosa sia successo immediatamente dopo.Ancora da chiarire anche le cause precise delle lesioni riportate dai tre ragazzi che versano nelle condizioni più serie. Saranno fondamentali, nell'ambito della ricostruzione, gli eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le testimonianze raccolte e tutti gli altri elementi utili a ricostruire quei momenti.Le autorità stanno dunque lavorando per ricomporre il quadro complessivo della vicenda e comprendere se e come il presunto tentativo di rapina sia collegato a quanto accaduto successivamente.Un'indagine che dovrà fare luce anche sulle eventuali responsabilità individuali dei cinque ragazzi e sulla posizione di ciascuno di loro. Al momento, la dinamica resta ancora in parte avvolta nel mistero e ogni ricostruzione dovrà essere sottoposta alle verifiche degli inquirenti.Il bilancio, intanto, resta pesantissimo: tre giovani coinvolti sono in condizioni critiche, con uno di loro in coma, mentre gli altri due sarebbero fortunatamente fuori pericolo. Gli accertamenti proseguono per chiarire tutti gli aspetti di una notte che, in provincia di Brindisi, si è trasformata in una vicenda dai contorni ancora da definire.