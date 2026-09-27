Prova a uccidere la moglie, i carabinierifanno irruzione e la salvano

la donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza

Le urla provenienti da un'abitazione hanno fatto scattare l'allarme e permesso ai carabinieri di intervenire prima che la situazione potesse trasformarsi in una tragedia. È accaduto nella serata di ieri a Melito di Napoli, dove un uomo di 63 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio ai danni della moglie.A chiedere aiuto, secondo quanto ricostruito, è stata la stessa donna, le cui grida hanno attirato l'attenzione dei residenti. Quando i militari sono arrivati davanti all'appartamento, hanno continuato a sentire le richieste disperate provenire dall'interno, accompagnate dai rumori dell'aggressione.I carabinieri hanno quindi fatto irruzione nell'abitazione, riuscendo a bloccare il 63enne e a interrompere la violenza.La donna è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari. Trasportata in ospedale a Giugliano, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è tuttora riservata.Dopo le formalità di rito, il marito è stato trasferito in carcere, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni.Saranno ora gli accertamenti dei carabinieri e gli elementi raccolti nell'abitazione a contribuire alla ricostruzione completa dell'accaduto e delle circostanze che hanno preceduto l'aggressione.