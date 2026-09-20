Prova a sedare una lite, finisce accoltellato

Gli investigatori riferiscono inoltre che, durante l'episodio, sarebbero stati pronunciati anche insulti e frasi rivolte alle origini della vittima

Dalle parole alle bottiglie lanciate contro un gruppo di persone, fino all'aggressione con un coltello. È la sequenza ricostruita dagli investigatori in relazione a quanto accaduto nella notte del 30 agosto ai giardini del Molosiglio, nel quartiere Chiaia di Napoli, dove un uomo di 58 anni, di origine ucraina, è rimasto ferito durante una violenta aggressione.Per il fatto è ora scattata una misura cautelare nei confronti di un 19enne incensurato. Il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Napoli. L'indagato deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio.La lite e l'intervento del 58enneSecondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Centro, la vittima si sarebbe trovata nei giardini del Molosiglio insieme ad alcuni amici quando sarebbe intervenuta nel tentativo di fermare una lite che coinvolgeva alcuni giovani.È in questo contesto che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe iniziata l'aggressione. Il 19enne si sarebbe trovato in compagnia di altri coetanei e il gruppo avrebbe cominciato a lanciare bottiglie di vetro verso il 58enne e le persone che erano con lui.Gli investigatori riferiscono inoltre che, durante l'episodio, sarebbero stati pronunciati anche insulti e frasi rivolte alle origini della vittima, tra cui l'invito a «tornare al vostro paese».Poi il coltelloLa situazione sarebbe rapidamente degenerata. Nel corso dell'alterco, secondo l'ipotesi accusatoria, il 19enne avrebbe colpito il 58enne con una coltellata, provocandogli una ferita che ha reso necessario l'intervento dei soccorritori.Proprio l'individuazione del presunto autore del fendente ha rappresentato uno dei passaggi centrali dell'inchiesta. I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.L'incrocio tra i diversi elementi investigativi avrebbe consentito agli inquirenti di ricostruire le fasi principali dell'aggressione e di attribuire al giovane la responsabilità contestata dalla Procura.La misura cautelareAl termine degli accertamenti, la Procura ha richiesto una misura cautelare nei confronti del 19enne. Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.L'accusa contestata è particolarmente grave: tentato omicidio. La posizione del giovane sarà ora sottoposta alle ulteriori verifiche previste dal procedimento penale.L'indagine, condotta dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, ha permesso di fare luce su un episodio nato, secondo la ricostruzione degli investigatori, nel contesto di una lite tra giovani e rapidamente degenerato in un'aggressione con un'arma da taglio.Gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni ulteriore aspetto della vicenda e definire con precisione il ruolo delle altre persone presenti quella notte ai giardini del Molosiglio.